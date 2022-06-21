Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян давно и прочно закрепила за собой статус дамы, не имеющей никакого отношения к журналистике. Она нерукопожатная среди тех, для кого наша профессия является способом донесения до общества объективной, всесторонней информации. Марго же всего лишь пропагандистка по вызову.

Таких в России много. Но они, как и проститутки, разделяются на дешевых, среднестатистических и дорогих. Марго — элитная пропагандистка. Более того, она умудрилась и своего гражданского мужа Тиграна Кеосаяна в эту же когорту ввести. Единственное требование к тем, кто в нее входит- полное отсутствие совести, морали и нравственности. За готовность этим щеголять им, собственно говоря, и платят .

В этом смысле нет ничего удивительного в каждом новом случае щедро оплаченного циничного выпада Симоньян. Такого, к примеру, как тот, что осудила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Сотрудница французского МИД на своей странице в Twitter написала: «Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, открыто излагает план шантажа голодом. Стратегия России: создать масштабный голод, чтобы заставить международное сообщество смириться с колониальной войной, которую она ведет».

Напомним, что на Петербургском международном форуме с участием президентов России и Казахстана — Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева — Симоньян заявила следующее: «Развивая тему «Кушать хочется», знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, а просто возглас такой в Москве, я ее слышала от разных людей: «Вся надежда на голод!». Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут-то они образумятся и санкции снимут, и вообще, с нами будут дружить. Потому что осознают, что не дружить с нами невозможно».

О том, что тогда же и там же Симоньян подверг жесткой и поучительной политической экзекуции президент РА Токаев, дипломатично и жестко ответивший на провокационный вопрос Марго касательно признания Казахстаном так называемых «ДНР» и «ЛНР», знают все. Вы думаете, после этого Марго стало стыдно? Нет, естественно. Она утерлась и преспокойно гребет лопатой деньги, выделяемые ей Кремлем.

Который и приказал ей поднять тему, вызвавшую возмущение сотрудницы французского МИД. Да, Россия не гнушается шантажировать Запад и весь мир голодом. Это привычная для питерской подворотни манера действий. Как и игнорирование международного права, отрицание своих очевидных преступлений, перекладывание своей вины на Украину. И превращение в руины некогда цветущего Мариуполя, чудовищные бомбежки Харькова, Геноцид мирного украинского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле.

От пропагандистски из России, солдаты которой насиловали украинских детей и воровали все, включая унитазы, ничего иного ожидать не стоит. Но, признавая за Симоньян статус персоны, установившей нижайшую планку даже в деле облизывания своих покровителей, нельзя не вспомнить о том, что из себя представляет Франция. О, это страна, где под прикрытием свободы слова, давно и прочно процветает аморализм.

Символом которого является якобы сатирический журнал «Шарли Эбдо». Почему якобы? Да потому, что их «шутки» — это пошлость, готовность играть на болезненных чувствах людей. И этот журнал не мог обойти своим вниманием украинскую тему. На обложке одного из недавних выпусков «Шарли Эбдо» была карикатура — автомобиль с довольным французом. Под капотом вместо лошадиных силы украинских рабов. Подпись гласит: «Два евро за литр бензина. Катайтесь на украинцах, это бесплатно!».

Что это, как не мерзость?! Привычная , замечу, для журнала, который публиковал даже карикатуры на пророка Мухаммеда. Но тогда, когда беспредельничал «Шарли Эбдо» политики Франции либо отмалчивались, либо вовсе защищали этих мерзавцев, не имеющих права называться журналистами. Хотя по сути, по степени аморализма, между «Шарли Эбдо» и Марго Симоньян с ее мужем Тиграном Кеосаяном , нет никакой разницы.