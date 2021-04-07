О геноциде в Руанде и странах-сопредседателях МГ ОБСЕ

«А судьи кто?». Этот вопрос из монолога Чацкого в грибоедовской комедии «Горе от ума» вспоминается всякий раз, когда оцениваешь позицию той или иной страны по отношению к Азербайджану. Особенно, когда речь заходит о страна-сопредседателях Минской группы ОБСЕ, что почти три десятка лет имитировали стремление добиться урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Особняком в этой тройке стоит Франция. Да, та самая, президенты которой называли страну-оккупант, а именно ею является Армения, даже после освобождения наших земель в результате 44-дневной войны, сестрой Франции. Та самая, города которой заключали договора о побратимстве с оккупированными ранее населенными пунктами нашей страны. Та самая, нынешний президент которой тиражирует ложь армянской пропаганды про участие в 44-дневной войне на стороне Азербайджана «боевиков из стран Ближнего Востока». Та самая, в которой рисуют карикатуры на пророка Мохаммеда и помогают распространять миф о «геноциде армян». Кстати, о геноциде. На сей раз, о настоящем.

Ровно 27 лет назад, 7 апреля 1994 года, началось массовое истребление представителей народности тутси в Руанде, которое впоследствии было признано геноцидом. Убийства продолжались 100 дней, жертвами геноцида стали свыше 800 тыс. человек. Ежегодно 7 апреля ООН организует мероприятия по случаю Дня памяти о геноциде в Руанде,

Так вот, именно поддержка Францией правительства хуту во время геноцида в Руанде, является ни чем иным, как соучастием в этом преступлении. Дело в том, что 23 июня 1994 года Франция начала операцию «Бирюза» с целью сформировать безопасную зону для беженцев на юго-западе страны. Однако, вместо того чтобы способствовать прекращению массового истребления, Франция поставила оружие и боеприпасы совершившим геноцид, тем самым помешав продвижению Руандийского патриотического фронта (RPF), сформированного тутси в 1987 году.

Существуют утверждения, что французские солдаты и наемники, находившиеся в Руанде в 1994 году, могли участвовать в нападении на тогдашнего президента Руанды Жювеналя Хабиаримана. Определяющим фактором в вопросе роли Франции в геноциде является политика Парижа на удерживание Руанды в сфере своего влияния и обеспечение нахождения у власти в восточно-африканской стране лояльного ему режима.

Эксперты считают, что Франция преследовала собственные политические интересы, поддерживая совершивших геноцид. Недавно, 26 марта текущего года, президенту Эммануэлю Макрону был представлен доклад комиссии, учрежденной для расследования роли Франции в геноциде в Руанде. В докладе говорится, что Франция несет большую ответственность за геноцид, ибо она не только поддержала правительство, учинившее массовое истребление представителей народности тутси, но и выступила в защиту участников геноцида.

В архивах Франсуа Миттерана (экс-президент Франции) выявлена «дипломатическая телеграмма», в которой Париж приказал соответствующему правительству бежать из района, находящегося под контролем французской армии. Распоряжение дал Ален Жюппе, занимавший на тот момент пост главы МИД Франции. Из телеграммы становится ясно, что Франция обеспечила вывод участников геноцида, но была заинтересована в том, чтобы это осталось в тайне. Наряду с этим эксперты и адвокаты отмечают, что Франция приняла участников геноцида из Руанды, предоставив некоторым из них гражданство.

Такая вот история. Которая криком кричит о том, что Франция не имеет никакого морального права выступать в роли «беспристрастного арбитра» в каком-либо конфликте. В том числе и в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском. Тем более, с учетом ее открытых симпатий в адрес Армении. Впрочем, ровно тоже самое можно сказать и про Россию, и США. И поэтому абсурдной является ситуация, при которой они изображают из себя арбитров в спорах между странами.

Стоило ли учитывать позицию этих стран официальному Баку? Конечно же нет. Особенно, с учетом тех десятков лет фактической бездеятельности МГ ОБСЕ. Что, в конечном счете, и произошло. Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне. А что на сей счет думают в Париже, Вашингтоне и Москве нас не должно волновать.