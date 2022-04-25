Война все покажет. В Азербайджане прекрасно знают справедливость данного утверждения. На протяжении почти трех десятков лет, что длилась оккупация Арменией 20% территорий нашей страны, ни одно государство-член Минской группы ОБСЕ не ввело санкций против Армении. При этом, США оставались государством, ежегодно выделявшим финансовую помощь карабахским сепаратистам. Французские города заключали договора о побратимстве с оккупированными РА населенными пунктами Карабаха. А Россия открыто называла РА своим форпостом на Кавказе. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

В ходе 44-дневной войны мы и вовсе услышали и увидели, как американские конгрессмены и сенаторы требовали ввести санкции против Азербайджана. Да, не против страны-оккупанта, а против страны-жертвы оккупации. Победивший на нынешних президентских выборах во Франции Эмманюэль Макрон тиражировал армянский фейк про «воюющих на стороне Азербайджана боевиков из стран Ближнего Востока». А Сенат Франции своими резолюциями поддерживал карабахских сепаратистов и официальный Ереван.

Что до России, то она десятилетиями вооружала Армению. И до сих пор в РФ так и не ответили, почему из РА стреляли по Азербайджану из «Искандера»? Любой гость Баку может увидеть его в Парке военных трофеев. О том, что в РА, на протяжении всей 44-дневной войны, шло оружие их России, а также «добровольцы» из этой страны, даже напоминать как-то неудобно.

Но, Азербайджан победил! И убедился в том, что нашими реальными союзниками являются братская Турция и дружественный Пакистан. Сейчас, столкнувшись с военной агрессией со стороны России, ревизию друзей и врагов проводит Украина. И на поверку оказывается, что Запад — это далеко не единое целое. Есть США и Великобритания, готовые всячески помогать Украине. А есть, к примеру, Германия, политики которой действуют просто позорно.

Причем, они даже не стыдятся своего позора. К примеру, бывший канцлер Германии Герхард Шредер открыто заявил, что не сожалеет о своей позиции по поводу России, несмотря на ее нынешнюю войну против Украины. «Я не виню себя… Это не мое дело», — прокомментировал Герхард Шредер изданию NYT зависимость Германии от российского газа, которая позволила Путину давить на Европу и наполнять военную казну.

И тут вспоминается, что бывший канцлер Германии уже пять лет является председателем Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть». Обрел он эту должность с 29 сентября 2017 года. Все эти годы он получает запредельно высокую зарплату в ведомстве друга Путина, главы «Роснефти» Игоря Сечина. В свое время об этом написало и немецкое издание Der Spiegel. Согласно ему, Шредера «по-царски» вознаграждают за работу в российской энергетической компании, а также продвижение газовых интересов Кремля в ФРГ.

Согласно влиятельному немецкому СМИ, Шредер ежегодно получает €600 000.До сих пор получает. Хотя, «Роснефть» числится в санкционном списке ЕС за ту роль, которую Москва сыграла в украинском конфликте. Концерну запретили приобретать специальное оборудование и относящиеся к добыче нефти услуги за рубежом. Но Шредера все это не волнует. Ничего личного — только бизнес. Таково его жизненное кредо.

При этом важно отметить, что у Шредера есть «достойный » последователь. Да, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц также «заслужил» в свой адрес кучу критики за откровенно трусливую, мягко говоря, позицию, по реакции на преступления России против Украины. В частности, очень многих в ФРГ возмущает его непонятная позиция по вопросу поставок тяжелого вооружения Украине. Шольц находит разные поводы, чтобы отказать Киеву, хотя публично громко заявляет о всецелой поддержке Украины в войне, развязанной Россией.

Правда, под Шольцем зашаталось кресло. Глава федерального правительства стремительно теряет доверие избирателей. И в ближайшие дни блок ХДС/ХСС, находящийся в оппозиции, намерен сам вынести на голосование в Бундестаге вопрос о поставках Украине танков и другой бронетехники немецкого производства. Лидеры этой политической силы говорят, что им надоело ждать, когда это сделает правительство. Они предупреждают, что готовы также инициировать голосование и по другому вопросу — о доверии правительству Шольца.

Последней каплей терпения христианских демократов стало выступление канцлера в Бундестаге 19 апреля. В тот день Нидерланды впервые объявили о поставках тяжелых вооружений Украине. И в Германии справедливо ожидали, что Шольц в свою очередь заявит о таком же решении. Однако канцлер в который уже раз подтвердил, что ФРГ поддержит Украину, но обошел при этом стороной тему поставок танков, бронированной техники или тяжелой артиллерии. Более того, Шольц заявил, что Германия не сможет отправить в Украину также иную технику из запасов Бундесвера. Якобы у Министерства обороны ФРГ нет ничего годного. Даже давно вышедшие в тираж боевые машины пехоты (БМП) Marder отправлять нельзя, так как у самого Бундесвера возникнут дыры в обороноспособности.

Единственное, что можно сделать, это использовать следующую схему. Германия готова оплатить прямые поставки в Украину оружия от немецких производителей по составленному Берлином списку. Как заявил тут же посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, он видел этот список. «В нем нет вообще тяжелых вооружений. Оружия, которое необходимо нашей стране, в этом списке нет!» — сказал Мельник в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Выступление Шольца возмутило не только украинского посла. Многие немцы в соцсетях обрушились на своего канцлера с критикой. Шольца завалили саркастическими мемами. Чем все это в итоге обернется для Шольца и будет ли поставлено Украине все то, что она просит у ФРГ, покажет время. Но уже совершенно очевидно, что в Украине поняли, что ФРГ не является государством, на которое стоит полагаться и к советам, а тем более критике которого , стоит относиться внимательно. В В Украине поняли, что крайне узок круг друзей. В Азербайджане это поняли гораздо раньше.