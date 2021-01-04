NYT рассказала о росте числа объектов хакерской атаки в США

Газета The New York Times опубликовала данные, согласно которым в ходе масштабной хакерской атаки могли быть затронуты по меньшей мере 250 сетей.

Изначально в ходе расследования было установлено меньшее число (несколько десятков сетей). Такие данные стали известны по мере того, как имеющие доступ к облачным сервисам компании, например Amazon и Microsoft, стали проводить внутренний анализ произошедшего.

Кроме того, издание установило, что злоумышленники при атаке использовали находящиеся в США серверы.

При этом оказалось, что размещенные киберкомандованием и Агентством национальной безопасности в сетях датчики «раннего оповещения» не среагировали на кибератаки.

NYT предполагает, что кибервмешательства в правительственные сети внимание могло быть отвлечено на фоне общественного обсуждения защиты от хакеров на выборах президента США.(Газета.Ru)