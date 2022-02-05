rost tsen na neft

На фоне экономического кризиса, небывалой инфляции во всех странах мира, постпандемические последствия, обвалов рынка, мы видим рост цены на нефть. Цена азербайджанской нефти достигла 99 долларов за баррель. Что с одной стороны говорит о том, что экономика Азербайджана должна будет расти, а с другой стороны, мы видим, как недовольной части общества в стране становится все больше из-за роста цен.

О том, какие причины говорят о росте цен на нефть, рассказал в интервью # профессор СПбГУ  Станислав Ткаченко.

— Сейчас наблюдается рост цен на нефть. Чем вызван такой рост на энергоресурсы?

— В экспертно-аналитических материалах по проблеме современного роста цен на нефть указываются четыре причины, среди которых трудно выделить одну в качестве главной, доминирующей над остальными.

Во-первых, ставшая в последние месяцы явной неэффективность ОПЕК как регулятора цен на нефть. История этой организации знает периоды, когда ОПЕК практически полностью контролировала мировой рынок нефти (1970-е гг. и период с 2015 г. до пандемии COVID-19), а также еще более долгие периоды, когда ОПЕК демонстрировала свою неспособность действовать как единая команда (1960-е гг., 1990-2000-е гг.). Контроль над рынком нефти выражался в готовности стран-участниц договариваться об оптимальной цене нефти (ОПЕК действует в этом вопросе как типичный картель), а также в способности оперативно увеличивать или сокращать предложение нефти (задача, непростая технологически, а также требующая наличия достаточных разведанных запасов нефти). В целом, ОПЕК слабо справлялся с контролем рынка на протяжении своей более чем 60-летней истории.

Сегодня в обоих вопросах (цена нефти и ее производство) вновь отсутствует согласие между странами ОПЕК и их партнерами по сделке ОПЕК+ (среди них Азербайджан и Россия). Считающийся оптимальным для мировой экономики уровень цен на нефть (около 60 долларов за баррель) таким странам, как Саудовская Аравия или ОАЭ, представляется заниженным, поэтому они не готовы в условиях благоприятного для них роста цен играть на их понижение.

Кроме того, и это новый, крайне важный фактор, ОПЕК+ оказался не способен быстро нарастить производство нефти. В период коронавируса открытие новых нефтяных месторождений в мире находится на самом низком уровне за последние 20 лет, и рынок не может не реагировать на эту тревожную новость. По оценкам экспертов, потребление нефти в мире в 2022 г. вырастет на 4,4 млн. баррелей в день, достигнув знаменательного уровня в 100 млн. баррелей в сутки. Страны ОПЕК в конце лета 2021 г. запланировали увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в месяц, но с этими планами не справились несмотря на активные усилия. Поэтому неспособность ОПЕК и его партнеров обеспечивать стабильность нефтяного рынка – важный фактор увеличения биржевых цен на нефть.

Во-вторых, рост мировой экономики на этапе, когда обозначилось завершение пандемии COVID-19, приобретает все более отчетливый и масштабный характер. Вслед за самым крупным падением мировой экономики в новом столетии (она сократилась на 3,5 процента в 2020 году) последовал рекордный «восстановительный рост» сразу на 5,9 процента в 2021 году. В ситуации, когда растет экономика всей планеты, спрос на главный источник энергии (нефть) всегда увеличивается, что немедленно отражается на цене, она начинает ускоренно расти.

В-третьих, долгосрочный тренд на рынке нефти. Эксперты отмечают, что помимо краткосрочных факторов, влияющих на нефтяные цены, в последние десятилетия стали явными и более долгие тренды, характеризуемые как периоды «дорогой» и «дешевой» нефти. Отчасти это связано с готовностью инвесторов вкладывать средства в геологоразведку и добычу нефти, а отчасти – с зачастую иррациональными убеждениями в том, что мировая экономика вступает в периоды быстрого роста или замедления. Периоды с 1999 по 2007 г., а также 2011-2014 гг. принято характеризовать как периоды «дорогой нефти», а 2008-2010 гг., и срок с 2014 по 2020 гг. известны как периоды «дешевой нефти». Все больше игроков рынка считают, что мы вступаем в период дорогой нефти и ближайшие годы цен ниже 60 долларов за баррель мы не увидим.

В-четвертых, растущее предложение центральными банками денег в мировой экономике. Обратим внимание на не имеющую аналогов в мирной истории планеты последних столетий денежную эмиссию в наиболее экономически развитых государствах и регионах планеты (США, Европа). В ее результате в оборот были пущены более 10 триллионов долларов, как правило, в виде займов центральных банков правительствам или иных мер стимулирования экономики в периоды локдаунов и правительственных противопандемийных программ. Эта денежная масса, конечно, влияет на нефтяные цены, толкая их вверх, к уровню в 100 долларов за баррель. Думаю, что мы его в 2022 году увидим.

— Несмотря на то, что мы видим высокие цены, однако экономика многих энергодобывающих стран не улучшается. К примеру, это никак не влияет на рост экономики России, Азербайджана или других стран. Как это можно объяснить? Какие экономические процессы развиваются?

— Вопрос требует корректировки. Недавно обнародованная статистика исключительно оптимистична. Она демонстрирует, что планета не просто переживает период «восстановительного роста» после вызванного пандемией спада в 2020 году. Большинство регионов планеты (Азия, государства бывшего СССР, ряд стран Европы) успешно преодолели последствия спада и даже вступили в период относительно быстрого роста. Так, экономика Азербайджана после спада в 2020 г. на 4,3 процента ВВП в 2021 году выросла сразу на 5,6 процента. В России за спадом 2020 года (минус 2,7 процента ВВП) последовал рост ВВП на 4,8 процента в 2021 году.

Т.е. пока рано говорить о том, что состояние экономики энергодобывающих государств не улучшается, статистика говорит об обратном. При этом следует сделать важную оговорку о том, что нет убедительных свидетельств того, что этап посткризисного восстановления перейдет в более труднодостижимый этап долговременного роста национальных экономик. Как правило, в периоды дорогой нефти у правительств нефтегосударств исчезает желание заниматься реальной экономикой, им значительно проще сконцентрироваться на распределении денежных потоков, мощной рекой поступающих в национальные бюджеты. Поэтому следует внимательно следить за действиями органов законодательной и исполнительной власти наших стран. При обсуждении национальных бюджетов и поправок к ним вопросы стимулирования экономического роста, программ содействия новым отраслям промышленности и сельского хозяйства, развития транспортной инфраструктуры, помощи высокотехнологичным компаниям должны быть доминирующими. Если таких дискуссий и властных решений в ближайшие месяцы не будет, то можно уверенно прогнозировать, что рост экономики в наших странах замедлится, перейдет в фазу стагнации.

— В условиях украинского кризиса Запад грозит жесткими санкциями вплоть до отключения России от системы SWIFT. Готов ли Кремль к такому развитию ситуации?

— Разумеется, Кремль с марта 2014 года готовится к таким мерам. Отключение от SWIFT эксперты называли в качестве возможной санкционной меры еще весной 2014 г. Популярность этой меры стала очевидна после того, как в марте 2012 года от SWIFT отключили банки Ирана, пытаясь помешать реализации ядерной программы этой страны.

В итоге комплекса санкций, включавших также эмбарго на поставки иранской нефти в страны Европейского союза, страна оказалась ввергнута в достаточно разрушительный кризис: экономика Ирана в 2012-2013 гг. сократилась почти на 9 процентов, а инфляция за этот срок составила 65 процентов. Считается, что данные меры оказались для Тегерана болезненными настолько, что заставили его согласиться на «ядерную сделку» в июле 2015 г., что привело к снятию основной части санкций в январе 2016 г.

В Москве внимательно следили за действиями Ирана и его противников. Создается впечатление, что все предыдущие почти 8 лет Россия действовала на опережение, предпринимая меры по нейтрализации санкций, которые в реальной жизни на нее не накладывали. Так, Центральный банк России почти полностью избавился от номинированных в долларах казначейских обязательств США; он стал крупнейшим покупателем металлического золота, сформировав крупнейший в своей истории запас этого металла (почти 2300 тонн). Золотовалютные резервы России достигли рекордного уровня в 630 миллиардов долларов. В стране действует национальная платежная система МИР, а популярные платежные системы Visa и MasterCard все свои операции внутри страны осуществляют через Национальную систему платежных карт, полностью контролируемую Центральным банком.

В этой ситуации отключение России от SWIFT окажется менее разрушительным, чем в случае Ирана. А для зарубежных контрагентов российских банков и компаний, которые к отключению SWIFT никак не готовились, такое решение окажется крайне разорительным. Поэтому на уровне руководителей SWIFT и правительственных чиновников ряда европейских государств перспектива отключения отвергается.

 

 

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