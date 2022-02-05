На фоне экономического кризиса, небывалой инфляции во всех странах мира, постпандемические последствия, обвалов рынка, мы видим рост цены на нефть. Цена азербайджанской нефти достигла 99 долларов за баррель. Что с одной стороны говорит о том, что экономика Азербайджана должна будет расти, а с другой стороны, мы видим, как недовольной части общества в стране становится все больше из-за роста цен.

О том, какие причины говорят о росте цен на нефть, рассказал в интервью # профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Сейчас наблюдается рост цен на нефть. Чем вызван такой рост на энергоресурсы?

— В экспертно-аналитических материалах по проблеме современного роста цен на нефть указываются четыре причины, среди которых трудно выделить одну в качестве главной, доминирующей над остальными.

Во-первых, ставшая в последние месяцы явной неэффективность ОПЕК как регулятора цен на нефть. История этой организации знает периоды, когда ОПЕК практически полностью контролировала мировой рынок нефти (1970-е гг. и период с 2015 г. до пандемии COVID-19), а также еще более долгие периоды, когда ОПЕК демонстрировала свою неспособность действовать как единая команда (1960-е гг., 1990-2000-е гг.). Контроль над рынком нефти выражался в готовности стран-участниц договариваться об оптимальной цене нефти (ОПЕК действует в этом вопросе как типичный картель), а также в способности оперативно увеличивать или сокращать предложение нефти (задача, непростая технологически, а также требующая наличия достаточных разведанных запасов нефти). В целом, ОПЕК слабо справлялся с контролем рынка на протяжении своей более чем 60-летней истории.

Сегодня в обоих вопросах (цена нефти и ее производство) вновь отсутствует согласие между странами ОПЕК и их партнерами по сделке ОПЕК+ (среди них Азербайджан и Россия). Считающийся оптимальным для мировой экономики уровень цен на нефть (около 60 долларов за баррель) таким странам, как Саудовская Аравия или ОАЭ, представляется заниженным, поэтому они не готовы в условиях благоприятного для них роста цен играть на их понижение.

Кроме того, и это новый, крайне важный фактор, ОПЕК+ оказался не способен быстро нарастить производство нефти. В период коронавируса открытие новых нефтяных месторождений в мире находится на самом низком уровне за последние 20 лет, и рынок не может не реагировать на эту тревожную новость. По оценкам экспертов, потребление нефти в мире в 2022 г. вырастет на 4,4 млн. баррелей в день, достигнув знаменательного уровня в 100 млн. баррелей в сутки. Страны ОПЕК в конце лета 2021 г. запланировали увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в месяц, но с этими планами не справились несмотря на активные усилия. Поэтому неспособность ОПЕК и его партнеров обеспечивать стабильность нефтяного рынка – важный фактор увеличения биржевых цен на нефть.

Во-вторых, рост мировой экономики на этапе, когда обозначилось завершение пандемии COVID-19, приобретает все более отчетливый и масштабный характер. Вслед за самым крупным падением мировой экономики в новом столетии (она сократилась на 3,5 процента в 2020 году) последовал рекордный «восстановительный рост» сразу на 5,9 процента в 2021 году. В ситуации, когда растет экономика всей планеты, спрос на главный источник энергии (нефть) всегда увеличивается, что немедленно отражается на цене, она начинает ускоренно расти.

В-третьих, долгосрочный тренд на рынке нефти. Эксперты отмечают, что помимо краткосрочных факторов, влияющих на нефтяные цены, в последние десятилетия стали явными и более долгие тренды, характеризуемые как периоды «дорогой» и «дешевой» нефти. Отчасти это связано с готовностью инвесторов вкладывать средства в геологоразведку и добычу нефти, а отчасти – с зачастую иррациональными убеждениями в том, что мировая экономика вступает в периоды быстрого роста или замедления. Периоды с 1999 по 2007 г., а также 2011-2014 гг. принято характеризовать как периоды «дорогой нефти», а 2008-2010 гг., и срок с 2014 по 2020 гг. известны как периоды «дешевой нефти». Все больше игроков рынка считают, что мы вступаем в период дорогой нефти и ближайшие годы цен ниже 60 долларов за баррель мы не увидим.

В-четвертых, растущее предложение центральными банками денег в мировой экономике. Обратим внимание на не имеющую аналогов в мирной истории планеты последних столетий денежную эмиссию в наиболее экономически развитых государствах и регионах планеты (США, Европа). В ее результате в оборот были пущены более 10 триллионов долларов, как правило, в виде займов центральных банков правительствам или иных мер стимулирования экономики в периоды локдаунов и правительственных противопандемийных программ. Эта денежная масса, конечно, влияет на нефтяные цены, толкая их вверх, к уровню в 100 долларов за баррель. Думаю, что мы его в 2022 году увидим.

— Несмотря на то, что мы видим высокие цены, однако экономика многих энергодобывающих стран не улучшается. К примеру, это никак не влияет на рост экономики России, Азербайджана или других стран. Как это можно объяснить? Какие экономические процессы развиваются?

— Вопрос требует корректировки. Недавно обнародованная статистика исключительно оптимистична. Она демонстрирует, что планета не просто переживает период «восстановительного роста» после вызванного пандемией спада в 2020 году. Большинство регионов планеты (Азия, государства бывшего СССР, ряд стран Европы) успешно преодолели последствия спада и даже вступили в период относительно быстрого роста. Так, экономика Азербайджана после спада в 2020 г. на 4,3 процента ВВП в 2021 году выросла сразу на 5,6 процента. В России за спадом 2020 года (минус 2,7 процента ВВП) последовал рост ВВП на 4,8 процента в 2021 году.

Т.е. пока рано говорить о том, что состояние экономики энергодобывающих государств не улучшается, статистика говорит об обратном. При этом следует сделать важную оговорку о том, что нет убедительных свидетельств того, что этап посткризисного восстановления перейдет в более труднодостижимый этап долговременного роста национальных экономик. Как правило, в периоды дорогой нефти у правительств нефтегосударств исчезает желание заниматься реальной экономикой, им значительно проще сконцентрироваться на распределении денежных потоков, мощной рекой поступающих в национальные бюджеты. Поэтому следует внимательно следить за действиями органов законодательной и исполнительной власти наших стран. При обсуждении национальных бюджетов и поправок к ним вопросы стимулирования экономического роста, программ содействия новым отраслям промышленности и сельского хозяйства, развития транспортной инфраструктуры, помощи высокотехнологичным компаниям должны быть доминирующими. Если таких дискуссий и властных решений в ближайшие месяцы не будет, то можно уверенно прогнозировать, что рост экономики в наших странах замедлится, перейдет в фазу стагнации.

— В условиях украинского кризиса Запад грозит жесткими санкциями вплоть до отключения России от системы SWIFT. Готов ли Кремль к такому развитию ситуации?

— Разумеется, Кремль с марта 2014 года готовится к таким мерам. Отключение от SWIFT эксперты называли в качестве возможной санкционной меры еще весной 2014 г. Популярность этой меры стала очевидна после того, как в марте 2012 года от SWIFT отключили банки Ирана, пытаясь помешать реализации ядерной программы этой страны.

В итоге комплекса санкций, включавших также эмбарго на поставки иранской нефти в страны Европейского союза, страна оказалась ввергнута в достаточно разрушительный кризис: экономика Ирана в 2012-2013 гг. сократилась почти на 9 процентов, а инфляция за этот срок составила 65 процентов. Считается, что данные меры оказались для Тегерана болезненными настолько, что заставили его согласиться на «ядерную сделку» в июле 2015 г., что привело к снятию основной части санкций в январе 2016 г.

В Москве внимательно следили за действиями Ирана и его противников. Создается впечатление, что все предыдущие почти 8 лет Россия действовала на опережение, предпринимая меры по нейтрализации санкций, которые в реальной жизни на нее не накладывали. Так, Центральный банк России почти полностью избавился от номинированных в долларах казначейских обязательств США; он стал крупнейшим покупателем металлического золота, сформировав крупнейший в своей истории запас этого металла (почти 2300 тонн). Золотовалютные резервы России достигли рекордного уровня в 630 миллиардов долларов. В стране действует национальная платежная система МИР, а популярные платежные системы Visa и MasterCard все свои операции внутри страны осуществляют через Национальную систему платежных карт, полностью контролируемую Центральным банком.

В этой ситуации отключение России от SWIFT окажется менее разрушительным, чем в случае Ирана. А для зарубежных контрагентов российских банков и компаний, которые к отключению SWIFT никак не готовились, такое решение окажется крайне разорительным. Поэтому на уровне руководителей SWIFT и правительственных чиновников ряда европейских государств перспектива отключения отвергается.