Нужно рассчитывать точку предельной полезности фермерских хозяйств — Ибрагимов

Пандемия снижает покупательскую способность населения и возможности экспорта, сужая перспективы сбыта продукции наших аграриев. Скажем, в столице закрылись сельскохозяйственные ярмарки, однако урожайность во время месяцев карантина пострадала не сильно, но существенно понизились доходы потребителей, а значит, внутренний спрос заметно сократился.

По данным профильных структур, из-за жесткого карантина в странах, импортирующих нашу сельхозпродукцию, уменьшились возможности выхода азербайджанских аграриев на зарубежные рынки, особенно российский рынок – здесь наблюдается сильная волатильность рубля и снижение покупательной способности населения. В итоге же пострадала товарно-распределительная цепочка, ставя под угрозу экономическую эффективност. сельскохозяйственной отрасли и продовольственную безопасность страны. По экспертным оценкам международных организаций, текущая ситуация может продолжится еще несколько лет, а потому необходимо проанализировать имеющиеся возможности для решения проблем аграриев.

Проблема асимметрии на сельскохозяйственных рынках является важной особенностью аграрной сферы экономики Азербайджана, сказал по этому поводу # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов. Ученый уверен, что асимметричность информации между производителями и конечными потребителями часто приводит к неравномерному обеспечению сельскохозяйственной и продовольственной продукцией населения. И даже простой взгляд на структуру Министерства сельского хозяйства показывает, что профильное ведомство, построив горизонтально-вертикальную структуру управления, имеет все возможности контролировать и даже создавать новые производственные товарораспределительные цепочки. Но вот насколько эта система интегрирована?

«В системе Министерства сельского хозяйства функционируют, на наш взгляд, довольно мощные структуры, которые, судя по названиям, должны осуществлять ключевые функции, охватывающие весь процесс — начиная от производства и заканчивая реализацией сельхозпродукции. Такие структуры, как Агентство аграрного кредитования и развития, Агентство аграрных услуг и Государственные центры аграрного развития в той или иной степени непосредственно участвуют в производственном процессе. Именно от деятельности этих структур зависит повышение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в систему Минсельхоза входят организации, непосредственно не являющиеся структурными подразделениями, но также наделенные существенными функциональными полномочиями – это госпредприятие ОАО «Аграрные закупки и снабжение», Государственная аграрно-торговая компания», — сказал Ибрагимов

Миссия и задачи, поставленные перед обеими упомянутыми организациями, говорит профессор, по сути определяют их роль в регулировании сельскохозяйственного рынка в стране. Обе эти организации выполняют одинаковую функцию, заключающуюся в осуществлении централизованных сделок по купле–продаже, но, с другой стороны, в задачи Государственной аграрно-торговой компании входит также создание рыночной инфраструктуры и возможностей для выхода фермерских хозяйств на внутренние и внешние торговые площадки. Тогда как основная функция ОАО «Аграрное снабжение и закупки» заключается в осуществлении государственных закупок.

В задачи обеих организаций входит снижение транзакционных расходов для производителей. Тем самым они имеют возможность серьезно влиять на конечную цену продукции, сказал Ибгаримов:

«Возможно, что в будущем одна из этих организаций поглотит другую по причине дублирования функциональной деятельности. Кроме того, имеются существенные сомнения в эффективности этих структур, поскольку проблема асимметрии рынка все еще не исчерпана. В то же время совершенно непонятен круг задач и поле деятельности Государственного производственно-технологического объединения Azeraqrar, поскольку об этом нет информации, — отметил профессор. – В упомянутом направлении нужно провести существенную реструктуризацию, поскольку простое объединение промышленных и перерабатывающих предприятий не даст положительного эффекта. А потому нужно следовать практике осуществления M&A (слияния и поглощения — авт.) на конкретно поставленных целях финансовой и экономической эффективности».

Что же касается Агентства аграрного кредитования и развития и Агентства аграрных услуг, специалист полагает, что и эти структуры могут объединиться, поскольку обе они выполняют роль обслуживания производственного цикла сельского хозяйства. Кроме того, недавняя рокировка руководителей этих агентств позволяет осмыслить возможности функциональной координации и полноценности предоставляемых ими услуг.

«Пандемия исключила использование ряда рыночных инфраструктур, и торговые ярмарки в их числе, — продолжил он. — Считаю, что эта практика должна была давно уже эволюционировать в формат электронной торговой площадки. С этой точки зрения, важно исследовать вопрос создания платформы наподобие китайской Taobao, созданной компанией Alibaba Group. Целесообразно создать платформу, где фермеры создавали бы электронные витрины и таким образом реализовывали свою продукцию. Создание такой платформы вполне под силу Минсельхозу, поскольку она способна объединить государственных и региональных представителей структур этого ведомства с производителями. В то же время ОАО «Аграрные закупки и снабжение» и Государственная аграрно-торговая компания могут принимать непосредственное участие в работе этой платформы, расширяя тем самым ассортимент и географию экспортно-импортных операций».

Касаясь рекомендаций на краткосрочную перспективу, ученый отметил, что фермерским хозяйствам прежде всего следует рассчитать предельную точку полезности. Это означает, говорит он, необходимость строить производственные планы исходя из точки доходности, даже если производственные мощности позволяют производить больше и придется их сокращать. Поскольку только так можно избежать излишков продукции и более рационально использовать имеющиеся производственные средства.