Вашингтон работает над обеспечением потребностей Киева, в том числе в дальнобойных ракетах, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, указав, что Украине необходимо защищать свое воздушное пространство и территорию.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах»,— сказала Виктория Нуланд телеканалу Al Jazeera.

1 февраля Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США готовят следующий пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд. По информации источников агентства, в частности, планируется отправка самонаводящихся ракет GLSDB с дальностью полета 150 км. Они запускаются в том числе с ракетных комплексов HIMARS, которые США направили Украине летом 2022 года.