Ну и что дальше Сергей Викторович? — Нетерпимое положение

В «Словаре дипломата» Чарльза Фримана есть очень интересное объяснение сложнейшей в дипломатии ситуации, она называется «нетерпимое положение». Согласно Фриману, это «положение, с которым неизвестно, что делать, и которое приходится терпеть». Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха напоминает именно эту ситуацию. И заметьте, в такое положение территориальный вопрос попал благодаря «деятельности» дипломатов.

Коротко напомним, что с 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией. Кроме них в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также конфликтующие стороны — Армения и Азербайджан.

Давайте, обратим внимание на основных модераторов Минской группы ОБСЕ. Россия, США и Франция. Отношения Баку со всеми тремя странами трудно назвать идеальными. С Россией азербайджанская дипломатия действует по гиппократовскому принципу «Не навреди!», стараясь сглаживать углы, хотя и редко, но исходя из геополитической ситуации в регионе, демонстрировать принципиальность, посылать меседжи и т.д. Что примечательно, карабахский конфликт, точнее отсутствие какого-либо сдвига в его урегулировании при главном модераторстве Кремля, и есть причина того, что Москва и Баку будут сохранять дистанцию в своих отношениях, которые именуются «стратегическим партнерством». Внимание в отношениях Азербайджана и России привлекает ещё и тот факт, что все разногласия и вопросы, которые порой даже приводили к дипломатическим нотам, удавалось сглаживать только при личной встрече президентов.

США. Отношения Баку и Вашингтона вряд ли можно назвать идеальными, поскольку, по ту сторону океана всегда будут напоминать о правах человека и состоянии демократии в Азербайджане. Для США на нынешнем этапе Азербайджан является энергетическим партнером, который может стать гарантом энергетической безопасности Европы и ослабить роль России, что выгодно Вашингтону. Ну и, конечно, не стоит забывать иранский фактор, и возможность Баку стать плацдармом для реализации стратегических разработок Вашингтона в отношении Тегерана. Но в Баку неоднократно заявляли, что территория страны никогда не будет использована для ударов по третьим странам. Но как говорится, никогда не говори никогда.

На Франции обширно останавливаться не стоит. Поскольку еще политический гроссмейстер Гейдар Алиев был против того, чтобы Франция играла активную роль в урегулировании карабахского конфликта. Страна, называющая Армению «младшей сестрой», где многочисленная армянская диаспора может влиять на решения официального Парижа, априори не может быть нейтральной в решении столь сложного территориального спора.

Итак, со всеми тремя странами у Баку есть проблемы, не всё так гладко. Ни одну из этих стран нельзя назвать «проазербайджанской». С этим понятно. Теперь перейдем собственно к этому самому «нетерпимому положению».

Буквально вчера, глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, по сути, признал, что деятельность Минской группы ОБСЕ за эти 28 лет привела к…тупику.

«Россия участвует в международных усилиях по созданию условий для урегулирования различных конфликтов, в том числе это касается нагорно-карабахского урегулирования, для рассмотрения которого была создана Минская группа ОБСЕ, в которой сейчас сопредседателями являются соответственно Россия, США и Франция. Туда входят еще несколько стран, в том числе Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Но по решению этой группы, сопредседатели — Россия, США и Франция- наделены полномочиями повседневной работы для того, чтобы создавать необходимую атмосферу, в которой стороны сами смогут найти общеприемлемые договоренности. Мы не занимаемся написанием сценариев решения проблемы, мы создаем условия для того, чтобы они сами между собой могли договориться. И за последние 18 лет первые такие документы вырабатывались между сторонами. Сделано немало. Там сформулированы принципы, которые отражают и принципы Устава ООН, и принципы Хельсинкского заключительного акта. И там сформулированы те конкретные параметры, которые необходимо согласовать для того, чтобы это урегулирование состоялось», — сказал он.

Лавров отметил, что за последнее время произошло несколько инцидентов, которые, конечно же, очень серьезно повысили напряженность и не способствовали позитивной роли для того, чтобы усилия сопредседателей были успешными в том, что касается формирования правильной атмосферы.

Во-первых, если целью Минской группы ОБСЕ действительно являлось и является создание условий для договоренности Баку и Еревана, возникает вопрос о том, что подразумевается под этими условиями. Если под «условиями» подразумевается организация десятков бессмысленных встреч глав МИД и лидеров сторон, то работе дипломатов можно поставить «жирную двойку» со знаком минус. Договориться о встрече для глав МИД Азербайджана и Армении не составило бы особого труда. Достаточно министрам выступить с заявлением в прессе, и выбирай место встречи: хоть соседний Тбилиси, хоть Брюссель, хоть Берн. Любое НПО с распростертыми объятиями возьмется за организацию такого рода встреч, чтобы получить гранты.

Во-вторых, Лавров заявляет, что сопредседатели МГ ОБСЕ не занимаются написанием сценариев для решения проблемы, Баку и Ереван должны договориться сами. Простите за грубый вопрос: тогда зачем Баку и Еревану Минская группа ОБСЕ? Чтобы было, кому разнимать при возможной драке за столом переговоров? А может внешнеполитические ведомства Азербайджана и Армении занимаются благотворительностью и способствуют тому, чтобы три бездарнейших дипломата строили дома, виллы и жили припеваючи? Дураку ясно, что Баку и Ереван самостоятельно никогда не договорятся, нужно чёткое международно-задекларированное понимание того, кто является агрессором, а кто жертвой оккупации и агрессии.

В-третьих. Лавров заявляет, что последние 18 лет были выработаны различные документы, в которых сформулированы принципы, которые отражают и принципы Устава ООН, и принципы Хельсинкского заключительного акта. Ну и что дальше Сергей Викторович? Смогла ли Минская группа ОБСЕ выработать принудительный механизм, чтобы Армения выполнила условия этих документов? А может, восстановилась территориальная целостность Азербайджана, процесс сдвинулся с «мертвой точки» или в свои родные края начали возвращаться беженцы и вынужденные переселенцы? Разве не этого требуют резолюции Совбеза ООН? Можно составить десятки документов, называть их «Мадридскими принципами», «планами Лаврова», да хоть Папы Римского. Что дальше? Где эффект? Где выполнение условий? Где прогресс?

Сложный выбор сейчас перед Азербайджаном. Либо Баку ставит крест на Минской группе ОБСЕ, либо требует финального раскрытия карт, что означает постановку вопроса ребром: кто будет против того, чтобы Азербайджан воспользовался своим правом восстановления территориальной целостности военным путем? Ответ очевиден. Но пока этот вопрос не задан, Баку и дальше будет лицезреть бездействие сопредседателей и отсутствие какого-либо прогресса в вопросе возвращения своих исконных, международно-признанных территорий.

Исмайыл Вугарлы, специально для «Зеркало»