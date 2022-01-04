Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой укреплять отношения в экономике, ядерной энергетике, космосе и здравоохранении, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе индийской стороны.
«Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года. Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения», — говорится в сообщении.(РИА Новости)