Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой укреплять отношения в экономике, ядерной энергетике, космосе и здравоохранении, сообщает МИД РФ.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе индийской стороны.