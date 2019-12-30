НСТР: FM-вещание радиопрограмм в Азербайджане не на должном уровне

M-вещание радиопрограмм в Азербайджане еще не достигло необходимого уровня.

вопрос отразился в отчете Национального совета телерадиовещания (НСТР) по 2019 году.

В то же время было отмечено о вещании на территории страны зарубежных теле- и радиопередач.

Был установлен ряд недочетов. В том числе, выяснилось, что несколькими зарубежными станциями вещаются одинаковые зарубежные радиопрограммы.

Результаты мониторингов были проанализированы совместно с экспертами из различных соответствующих организаций страны, подготовлены соответствующие отчеты и предложения.

| 2019-12-30T17:03:13+00:00 30 декабря 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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