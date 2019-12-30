НСТР: FM-вещание радиопрограмм в Азербайджане не на должном уровне

M-вещание радиопрограмм в Азербайджане еще не достигло необходимого уровня.

вопрос отразился в отчете Национального совета телерадиовещания (НСТР) по 2019 году.

В то же время было отмечено о вещании на территории страны зарубежных теле- и радиопередач.

Был установлен ряд недочетов. В том числе, выяснилось, что несколькими зарубежными станциями вещаются одинаковые зарубежные радиопрограммы.

Результаты мониторингов были проанализированы совместно с экспертами из различных соответствующих организаций страны, подготовлены соответствующие отчеты и предложения.