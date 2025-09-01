Министерство обороны Республики Корея прекратило вещание пропагандистской радиопрограммы «Голос свободы», предназначенной для жителей КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Министерство обороны прекратило работу программы «Голос свободы» в качестве меры по снижению военной напряженности между Югом и Севером», — заявили в Сеуле. Эта радиостанция транслировала южнокорейскую популярную музыку и новости.

Работа программы была приостановлена впервые за 15 лет. Она возобновлялась после инцидента с затоплением корвета «Чхонан» в 2010 году.