Новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн.

Как передает РИА Новости, отмечается, что Борн находится в Елисейском дворце, назначение ее на должность состоится до 20:00 16 мая.

Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра. До нее данный пост занимала Эдит Крессон.

Элизабет Борн с 2019 по 2020 год занимала должность министра комплексных экологических преобразований Франции, с 2020 года была министром труда, занятости и интеграции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса.