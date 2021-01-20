Новый Закон «О Госзакупках» обеспечит прозрачность тендеров?- мнения разделились

В итальянском фильме «День совы», снятом в 70 – е годы прошлого века, рассказывается про местного депутата и оновременно главаря местной мафии дона Мариано Арена, который занимается распределением государственных заказов на строительство. Тендеры, которые проводятся во время размещения госзаказов, носят формальный характер. Главарю мафии противостоит капитан карабинеров Беллоди, который пытается привлечь к ответственности Арену. Фильм вызвал в Италии грандиозный резонанс. Под воздействием этого фильма был принят ряд законов, обеспечивающих прозрачность в сфере размещения государственных заказов.

В Азербайджане размещение государственных заказов регулируется Законом «О государственных закупках», принятым в декабре 2002 года. Согласно этому закону приобретение товаров и услуг, а также строительство государством объектов на сумму свыше 50 тысяч манатов обязательно реализуется посредством прозрачного конкурса – тендера, который проводится для выявления лучшего исполнителя госзаказа.

15 января 2021 года Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана сообщила о подготовке Агентством Государственной антимонопольной службы и службы по контролю над потребительским рынком нового Закона «О государственных закупках».

Согласно информации, 14 января 2021 года состоялась встреча между представителями Агентства и Конфедерацией организаций предпринимателей, на которой обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются работодатели во время участия в государственных закупках.

Как сообщила нам пресс- секретарь конфедерации предпринимателей Ильхама Абдуллаева, на встрече обсуждались вопросы сроки предоставления документов для участия на тендерах.

«Предпринимателей также интересовал вопрос о том, обеспечит ли принятие нового закона прозрачность проведения тендеров», — сказала Ильхама Абдуллаева.

Нас этот вопрос тоже интересовал, и с этой целью мы обратились на «горячую линию» Агентства Государственной антимонопольной службы и службы по контролю над потребительским рынком. К сожалению, сотрудник «горячей линии» Самед Алиев не знал детали этого закона, поэтому мы обратились непосредственно в само Агентство.

Как заявил нам сотрудник агентства Эльмаддин Гулиев законопроект «О государственных закупках» обеспечивает полную прозрачность в данной сфере.

«Этот законопроект будет принят в Милли Меджлисе. Он будет иметь обязательный характер», — сказал нам Эльмаддин Гулиев.

Экономист Натик Джафарли, напротив, считает, что никакой даже самый «хороший» закон не может обеспечить прозрачность при проведении тендеров.

«На тендерах, как правило, побеждают компании, которые «крышуются» высокопоставленными чиновниками. Закон «О государственных закупках может работать лишь тогда, когда исчезнет чиновничий бизнес», — сказал # экономист.

Хотим напомнить, что в 2010 году правительство Азербайджана подготовило программу «Большое возвращение», касающуюся размещения вынужденных переселенцев в Карабахе. Стоимость программы оценивается примерно в 60 миллиардов долларов.

24 декабря 2020 года министр экономики Микаил Джаббаров заявил о том, что из госбюджета на 2021 год на восстановление освобожденных территорий Азербайджана планируется выделить 2,2 млрд. манатов ($1,3 млрд. по текущему курсу), но кроме этого государство планирует привлечение иностранных и частных инвестиций. И естественно, нужны прозрачные тендеры, дабы все инвестиции пошли в дело, а не достались чиновничьему бизнесу.