Новый уровень противостояния: Иран и Израиль вступают в кибервойну

Конфронтация между Израилем и Ираном продолжает набирать обороты, и даже приобретает новые формы. Скорее всего, это стало следствием того, что, как сообщает зарубежная пресса, в течение минувших недель Израиль неоднократно наносил удары по иранским объектам в Сирии.

Но теперь, к боевым действиям добавляются элементы кибервойны.

Меджлис Ирана проголосовал за законопроект о противодействии Израилю. В нем перед всеми иранскими госорганами ставится задача использовать имеющиеся национальные и международные возможности для противодействия действиям «израильского режима против угнетенной палестинской нации и мусульманских стран, включая Иран, а также роли (израильского) режима в подрыве регионального и международного мира и безопасности».

В документе упоминается «крупномасштабное и систематическое» нарушение Израилем прав человека в результате продолжающейся «оккупации палестинских и других территорий, создания незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях, попыток аннексии палестинской земли и удержания палестинцев в осаде».

А еще, в числе прочего предусмотрено создание Министерством иностранных дел Исламской Республики «виртуального посольства» в Иерусалиме, который признается иранской стороной столицей Палестины. Эта мера должна быть реализована в течение 6 месяцев с момента вступления закона в силу.

Решение Меджлиса ИРИ следует рассматривать как реакцию Тегерана на планы нового правительства Израиля осуществить аннексию части палестинской территории на Западном берегу Иордана.

То есть, теперь бороться с «сионистским врагом» иранцы будут в том числе при помощи виртуального посольства в Иерусалиме.

И судя по всему, к такому повороту событий стороны подошли естественным путем – об этом свидетельствуют сообщения мировых СМИ. Израиль имеет отношение к кибератаке на расположенный в иранском городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган) порт Шахид-Раджаи. Такое утверждение содержится в материале, который опубликовала The Washington Post, ссылающаяся на источники. Речь идет об инциденте, который произошел 9 мая. Как пишет издание, работа порта в тот день была нарушена в связи с тем, что регулирующие судоходство компьютеры неожиданно вышли из строя. На следующий день иранские власти сообщили, что причиной этого была кибератака. По данным источников, к ней причастен Израиль. В частности, о том, что за атакой, как предполагается, стоят израильтяне, заявил газете американский чиновник, имеющий доступ к секретным документам. Его имя не называется.

Представители разведки и служб, занимающихся вопросами кибербезопасности, на которых ссылается издание, полагают, что атака стала ответом на предпринятую 24 апреля неудачную попытку взломать компьютеры, отвечающие за водораспределительные системы в сельской местности в Израиле. Иран свою причастность к происшедшему неоднократно отрицал, передает ТАСС.

19 мая иранская сторона подтвердила наличие сбоев в компьютерной системе порта Шахид-Раджаи, которые могли быть вызваны кибератакой. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя порта.

И в этот же день начальник генштаба Израиля Авив Кохави достаточно прозрачно намекнул, что именно Тель-Авив стоит за недавней атакой на объекты инфраструктуры Ирана. Об этом он заявил, выступая на церемонии смены командующих тыловыми войсками, передает израильское агентство «Детали».

«Мы продолжим действовать, используя все имеющиеся в наших руках инструменты, в том числе и имеющиеся в нашем распоряжении уникальные, не имеющие мировых аналогов технологии для нанесения все новых ударов по нашим врагам. Никакие преграды, которые попытается установить для своей защиты противник, не смогут нам в этом помешать». В заключение генерал-лейтенант Ави Кохави добавил, что «атаки, которые были осуществлены в последнее время, еще раз доказали огромное превосходство нашей разведки и нашей боевой мощи над всеми нашими потенциальными противниками».

И судя по всему, эта кибервойна только разгорается. 19 мая спецслужбы Израиля порекомендовали руководителям стратегических предприятий страны быть готовыми к возможной кибератаке со стороны Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Walla.

Отмечается, что соответствующие директивы были направлены главам оборонных объектов и предприятий национальной инфраструктуры во вторник. Спецслужбы призывают к повышенной бдительности.

То, что Израиль обладает возможностями для проведения виртуальных атак, не удивляет. Любопытнее то, что даже там теперь признают возросшие возможности Ирана в этой сфере.

Как пишет агентство «Детали», в спецслужбах и гражданских органах Израиля, ответственных за кибербезопасность, есть разные мнения относительно возможностей Ирана в этой сфере. Некоторые считают их невысокими, особенно по сравнению с Израилем и такими кибердержавами, как Китай, Россия, США и другие западные страны. Другие считают, что даже если Иран не является глобальным лидером, он, безусловно, улучшает свои возможности, и напоминают о нападении на заводы саудовского нефтяного гиганта Aramco в прошлом году. Так или иначе, факт заключается в том, что Иран решился атаковать объекты водоснабжения Израиля месяц назад. Некоторые аналитики считают, что это — способ отомстить Израилю за последние нападения в Сирии.

Иран ведет кибератаки через КСИР и министерство разведки, но, подобно таким странам, как Россия, Китай и другие, он также управляет группами хакеров, которые принимают разные имена с целью скрыть истинное лицо. Тот факт, что атака в апреле была осуществлена ​​через серверы в США и Европе, свидетельствует об их продвинутых способностях.