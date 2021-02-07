Новый глава Ливии обещал быть верным союзу с Турцией

Временное правительство Ливии будет и впредь проявлять солидарность с дружеской и союзнической Турцией.

Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал глава временного правительства Ливии (Правительство нацсогласия) Абдулхамид Дибейбе, избранный на указанный пост 5 февраля.

Дибейбе обозначил приоритеты правительства и рассказал о курсе, которому Ливия будет следовать в отношениях с Анкарой в предстоящем периоде.

Глава временного правительства подчеркнул готовность ПНС Ливии к сотрудничеству с Турцией в предстоящем периоде.

«ПНС и впредь проявит солидарность с народом и властями Турции. Турция – союзническое, дружеское и братское государство для Ливии. Кроме того, у Анкары есть большие возможности, чтобы помочь ливийцам достичь своих истинных целей. Турция — истинный партнер для нас», — подчеркнул Дибейбе.

Глава ПНС также прокомментировал возможности и потенциал торговли между двумя странами.

«Турция — единственная страна, которую ливийцы могли спокойно посещать во время военного конфликта и которая не закрыла аэропорт и посольство в Триполи», — напомнил премьер.

Он также выразил надежду на развитие торговых связей и рост товарооборота между двумя странами в предстоящем периоде.

Далее Дибейбе обозначил приоритеты правительства до 24 декабря 2021 года, когда в стране состоятся всеобщие выборы.

По его словам, временное правительство направит все свои усилия на обеспечение мира между конфликтующими сторонами в североафриканской стране и разрешению существующих разногласий.

По словам Дибейбе, в число участников Форума политического диалога Ливии вошли делегаты со всех уголков североафриканской страны.

В этой связи Форум политического диалога Ливии представляет интересы всей страны, всех племен и слоев общества, отметил он.

Форум политического диалога Ливии принял важное решение о мирных, демократических и свободных изменениях на благо Ливии и ливийского народа, сказал глава ПНС.

Дибейбе также допустил возможность того, что в состав нового Кабмина Ливии войдут лица из старого правительства.

По его словам, новое правительство Ливии будет технократическим и докажет эффективность на деле.

В новый Кабмин войдут лица, которые будут работать в этом направлении, сказал Дибейбе.

«Все слои общества Ливии будут представлены справедливо. Однако управление будет технократическим»,- сказал премьер.

По его словам, главным приоритетом временного правительства Ливии станет поставка вакцин против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Затем правительство разберется с трудностями в таких вопросах, как электроснабжение и здоровье населения, отметил Дибейбе.

«Далее рассмотрим вопрос создания «комиссий мира» и разработки конституции совместно с Президентским советом», — продолжил Дибейбе.

Глава временного правительства привлек внимание к значимости установления социального мира для решения ливийского кризиса. По его словам, «комиссии мира» будут созданы для установления мира в стране. «Соберутся представители народа, племен и слоев, между которыми имеются враждебность и неприязнь. Будет сформирован бюджет для компенсации нанесенного им ущерба»,- сказал Дибейбе.

По его словам, за короткий срок (до запланированных на 24 декабря выборов) между ливийцами будет обеспечено единство, позиции граждан по многим вопросами будут максимально сближены и народ придет к выборам 24 декабря в единстве, а не в атмосфере насилия, конфликтов и разногласий.

Представители правительства по возможности побывают во всех городах Ливии, чтобы объединить народ, сказал Дибейбе.

Дибейбе также коснулся работы т.н. правительства под руководством Абдуллы Ас-Сения, сформированного в восточных районах Ливии, подконтрольных незаконным вооруженным группировкам во главе с генералом-путчистом Халифой Хафтаром.

Накануне правительство Ас-Сения заявило, что «продолжит работу и последнее слово — за Палатой представителей в Тобруке».

Комментируя данное заявление, Дибейбе отметил, что Правительству нацсогласия действительно понадобится одобрение Палаты представителей в Тобруке.

Однако, по его словам, в Палате представителей уже выразили удовлетворение итогами выборов в ПНС.

«Решение приняли ливийцы. Ливийский народ приветствовал избрание этого правительства. Палата представителей также является частью ливийского народа. Не думаю, что Палата представителей выберет другой курс, нежели тот, что определил народ», — сказал Дибейбе.

Касаясь вопроса расследования военных преступлений, совершенных незаконными вооруженными группировками во главе с Халифой Хафтаром, Дибейбе отметил, что этим делом займутся правоохранительные органы.

На незаконные вооруженные группировки с востока Ливии, лояльные генералу-путчисту Халифе Хафтара, возлагается ответственность за ряд преступлений в отношении мирного населения североафриканской страны.

Незаконные группировки обвиняются в закладке мин в жилых районах, во внесудебных казнях и преступлениях против мирных жителей города Тархуны, где обнаружено множество массовых захоронений, факты о которых расследуются в МУС.

Из-за преступлений наемников Хафтара сотни тысяч ливийцев были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в более безопасные районы.

«Мы переживаем сложный период в плане обеспечения мира в Ливии. На уступки должны пойти обе стороны. Те, чья вина доказана, предстанут перед судом. Мы стремимся к миру между всеми ливийцами», — добавил Дибейбе.

Состав новой администрации Ливии определился двумя днями ранее по итогам голосования на Форуме политического диалога Ливии (LSDF) под эгидой ООН.

До выборов 24 декабря 2021 года Президентский совет возглавит Мухаммед аль-Менфи, а правительство- Абдулхамид Дибейбе.

Голосование проходило по четырем отдельным спискам, в каждом из которых значились имена четырех кандидатов.

Интервью агентству «Анадолу» стало первым интервью Абдулхамида Дибейбе в качестве премьера Ливии.