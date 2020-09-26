Новый антирекорд по числу заражений коронавирусом в Грузии

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 296 новых случаев заражения коронавирусом, 60 пациентов выписаны после выздоровления. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в соседней стране достигло 4 960, вылечившихся — 1 819.

От болезни скончались 27 человек.

В настоящее время по стране 5 584 человека находятся на карантине, 836 — под стационарным контролем, 781 бессимптомный больной проходят лечение в специальных отелях.

| 2020-09-26T10:54:29+04:00 26 сентября 2020, 11:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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