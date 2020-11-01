Новый аэропорт имени Вилли Брандта начал работу в Берлине

В Берлине официально приступил к работе новый аэропорт имени Вилли Брандта с международным кодом BER. Утром в воскресенье, 1 ноября, из новой воздушной гавани в берлинском районе Шёнефельд вылетел первый самолет — лайнер компании EasyJet, следующий рейсом в Лондон. В целом, на 1 ноября в BER запланировано 23 вылета и посадки самолетов, в том числе в Цюрих, Стамбул на Канарские острова и обратные рейсы.

«Это большой день. Мы долго работали для того, чтобы иметь возможность приветствовать здесь пассажиров», — сказал директор аэропорта Энгельберт Лютке. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, новый аэропорт будет пока сильно недогруженным. Дирекция BER рассчитывает, что после полного переезда в следующее воскресенье, 8 ноября, аэропорт примет лишь около 15 тысяч пассажиров вместо обычных 80 тысяч.

Новый берлинский международный аэропорт имени Вилли Брандта был торжественно открыт 31 октября. На его территории приземлились два самолета со специально приглашенными гостями. Строительство аэропорта BER продолжалось 14 лет, срок его сдачи в эксплуатацию многократно переносился. Сооружение аэропорта стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в столице Германии. (DW)