Новый пакет санкций Японии, расширяющий список запрещенных к ввозу в Россию товаров, вступит в силу 9 августа.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минэкономики страны.

Новые ограничения охватят 758 новых позиций. В частности, это автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, различные виды фото- и кинопленки, стройматериалы, изделия из пластмассы, текстиль, локомотивы, вагоны и т.д. Впервые список пополнился такими видами товара, как бывшая в употреблении одежда, чертежи и схемы или все виды макулатуры.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из «новых регионов» и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.