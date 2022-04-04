Под занавес прошлой недели Берлин призвал ЕС ужесточить позицию в вопросе импорта российского газа. Германия заявила в воскресенье, что Запад в ближайшие дни согласится ввести дополнительные санкции против России после того, как Украина обвинила российские силы в военных преступлениях под Киевом. Эта мера усилит и без того огромное экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в соседнюю страну.

«Путин и его сторонники ощутят на себе последствия своих действий», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в заявлении для журналистов. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Европейский Союз должен обсудить прекращение импорта российского газа. Пока эти намерения остаются в планах, но реальное их воплощение накажет не только Кремль, но самих европейских потребителей, ведь заместить российский газ в ближайшие годы нечем.

Тоннелем, в конце которого не видно света, назвал в беседе с # текущее газовое противостояние между Россией и ЕС депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Санкции против Москвы из-за растущей напряженности в Украине усилили актуальность повестки о полном прекращении импорта российского газа в ЕС. На Россию приходится 45 процентов газового импорта стран Европы, а также 40 процентов его совокупного потребления. И хотя, в довесок прочему, газовые «закрома» Старого Света являют собой достаточно сложную картину, все это не останавливает Брюссель, который готов к решительным шагам», — говорит аналитик.

Особенно на российском газе завязана экономика Центральной и Восточной Европы. По словам Байрамова, эти территории считаются зоной наивысшего риска с точки зрения запасов природного топлива: «Например, запасов Чехии хватит всего на 34 дня. И хотя глобальное потепление предоставляет Европе пространство для маневра, в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение, а уж тем более полный отказ от импорта, будет очень сложно».

С другой стороны, говорит эксперт, экспорт энергоносителей, в особенности газа, является для России одним из основных источников дохода. Скажем, в минувшем году ежедневная выручка России от экспорта нефти достигала 350 млн долларов. Газ ежедневно приносил 200 млн долларов, а следовательно, речь о годовых потерях в размере 70 млрд долларов в год в валюте.

Полное прекращение поставок российского газа в Европу – ключевая идея американских и европейских политиков. В этом тренде международное энергетическое агентство (МЭА) уже разработало план по сокращению импорта газа из РФ в Евросоюз. Однако, по данным директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, такое сейчас вряд ли возможно, учитывая отсутствие на мировом рынке лишних объемов газа, которые могли бы заместить российский импорт:

«Заместить Россию на газовым рынке каким-то иным направлением импорта Европе невозможно, — комментирует он. – Для этого в мире нет лишних объемов природного топлива для поставок туда в виде СПГ, ведь он весь распределен по контрактам. Чтобы заместить Россию на европейском рынке, туда придется переориентировать треть всего мирового рынка сжиженного газа, а такое невозможно – нельзя же оставить без него других поставщиков. Впрочем, такое возможно в перспективе за пять или десять лет».

Собеседники сходятся во мнении, что текущая ситуация, сопряженная с ростом цен на энергоносители – благо для нашей страны.

Азербайджан и Алжир в настоящее время считаются дополнительными источниками для Евросоюза в плане укрепления энергетической безопасности Старого Света, говорит Байрамов:

«Наша страна с запасами в 2,6 трлн кубометров и годовой добычей в 43,9 млрд кубометров начала экспорт в Европу с конца позапрошлого года. Запасы Алжира составляют 4,5 трлн кубометров, годовая добыча – 90 млрд кубометров. Алжир также планирует увеличить поставки. Азербайджан в текущем году транспортирует туда не менее 9,1 кубов природного топлива, а с декабря позапрошлого года экспортировал 10 млрд кубов. По второй фазе Южного газотранспортного коридора мы сможем поставлять в Европу 20 млрд кубометров газа. Общая мощность Южного газового коридора составит 31,5 млрд кубометров, и это обещает сделать его новым альтернативным источником газовых поставок для европейских стран».

По словам экономиста, новые реалии обещают укрепление не только чисто экономических позиций нашей страны, но ее геополитического и геоэкономического положения.