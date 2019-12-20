Новую массовую забастовку во Франции запланировали на 9 января

Новая «межпрофессиональная» забастовка по инициативе профсоюзов во Франции может состояться 9 января 2020 года. Об этом заявил в четверг после завершения переговоров о реформе пенсионной системы с правительством глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез.

«Ничего, по сути, не поменялось, — сказал он на выходе из резиденции премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. — Следующая межпрофессиональная забастовка состоится 9 января».

Как и Мартинез, представители других профсоюзов подтвердили, что никаких существенных изменений в реформе добиться не удалось. В частности, им не удалось добиться изменений по части начисления пенсий на основе системы баллов и по части потенциального увеличения пенсионного возраста, с которого выплаты должны начисляться в полном объеме. В то же время глава «Французской демократической конфедерации труда» (CFDT) Лоран Бержер отметил, что переговоры показали желание премьер-министра продолжать диалог.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась в стране 5 декабря. В ней приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. В то время как большинство объявляют забастовку лишь в указанные профсоюзами дни, представители транспортной отрасли, преимущественно железнодорожники, бастуют каждый день начиная с первого дня, из-за чего количество поездов на всех направлениях страны серьезно сократилось.(ТАСС)