Новруз идет: бакинцев ждут мюзиклы, шоу программы и другие развлечения

С приближением главного весеннего праздника – Новруз началась подготовка к шоу программам для детей, которая будет представлена на различных сценах Баку.

Главная сцена столицы – Дворец Гейдара Алиева 21 марта порадует юных зрителей музыкальным представлением Xonçalı Novruz gəlir.

Как сообщили # в пресс-службе дворца, занимательные приключения любимых персонажей праздника Новруза — Кесы и Кечала подарят много радости зрителям концертной программы, где, наряду с музыкальными композициями, также будут представлены танцевальные номера. Юные зрители также смогут принять участие в интерактивном шоу.

Бакинский конгресс центр продолжит знакомить юную публику с новыми приключениями Джыртдана. C 14 по 26 марта на сцене центра будет представлено новое красочное шоу «Джыртдан. День рождение весны».

В Культурном центре Службы государственной безопасности 20 марта представят мюзикл «Новбахар». Музыкальным автором проекта выступил участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов. Режиссером – постановщиком проекта является Айла Османова.

Помимо театральных представлений в Баку также пройдут тематические мастер-классы по выпечке национальных сладостей, украшению семяни, различные конкурсы и викторины.

Один из таких увлекательных мастер – классов состоится 15 марта в Studyland, Renessans Palace.

Как рассказали # организаторы Novruz kids party для участников праздника Кеса и Кечал подготовили игры и конкурсы на азербайджанском и русском языках. Отличительной особенностью мероприятия является то, что программа носит как развлекательный, так и познавательный характер. Здесь задействованы старинные национальные игры, загадки, скороговорки, национальные песни, танцы и персонажи из народного фольклора. В программу мероприятия также входит кулинарный мастер-класс «Кята».

Новруз является одним из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане.

Как известно, в 2020 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36. Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси.

Ближайший предпраздничный вторник – «Од Чершенбеси» («Вторник Огня) в Азербадйжане отметят 3 марта, «Йель Чершенбеси» («Вторник Воздуха») наступит 10 марта, а последний вторник старого года – «Торпаг Чершенбеси» («Вторник Земли») — придет 17 марта.

Сам праздник весны и благоденствия в Азербайджане отметят 20 марта.