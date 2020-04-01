Новости Чудостана: коварный вирус побежден!

«Если бы имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б, наверно, помер»,- вдохновенно, глядя куда-то вдаль, оглашал свои, как ему казалось, новые вирши президент Чудостана Тудыходи Сюдынеходиев. Стоявшие рядом писари, из числа самых разных министров, не поднимая голов и выражая повседневное и спасительное для карьеры раболепство, переводили на бумагу все то, что слетало с уст главы государства. То была привычка, выработанная годами. О том, что Тудыходи сотрясал воздух отнюдь не своими стихами, а тем, что неизвестный автор давно уже поведал миру, они побаивались даже предположить.

А как же иначе? Они ведь видели в исполнении Сюдынеходиева настоящие чудеса! Он и в стрельбе из пистолета был круче голливудского Рэмбо, и чемпионом мира по поднятию золотой штанги был, и автомобилем управлял лучше любого гонщика «Формулы-1». А сколько книг он написал! Судя по их количеству, ничем иным президент Чудостана не занимался. Но, справедливо же говорят мудрецы, что талантливый человек — талантлив во всем. Тудыходи успевал все и всегда, попутно регулярно изыскивая все новые возможности прославить возглавляемую страну на весь мир.

И, надо признать, ему это удалось. Сюдынеходиев нашел ответ на вопрос, который беспокоил ныне весь мир — как бороться с коварным вирусом, который унес жизни тысяч и тысяч людей в разных странах мира, парализовал всю мировую экономику, погрузив человечество в атмосферу страха за свое настоящее и будущее? Врачи и ученые из ведущих лабораторий планеты Земля измучались искать вакцину от этого вируса. И вот, пришло всем землянам спасение!

В Чудостане запретили использовать словосочетание «коварный вирус», решив таким гениальным образом воспрепятствовать его распространению. О данном запрете были проинформированы местные СМИ, и до того привыкшие вдыхать и выдыхать исключительно по команде «сверху». Естественно, что к распространению чудостанской вакцины присоединилось и местное министерство здравоохранения, которое разослало в больницы и учебные заведения брошюры с рассказом о том, как повезло жителям данного государства жить в эпоху правления Тудыходи Сюдынеходиева, который изобрел лекарство от коварного вируса.

Ясен пень, не остались в стороне и местные полицейские. Им было поручено отлавливать на улицах городов Чудостана тех, кто посмел надеть защитную маску от коварного вируса. То был прямой упрек всему человечеству, которое имело наглость действовать диаметрально противоположно. Вон, пишут продажные иноземные СМИ о том, что полиция в разных странах упрашивает своих сограждан надеть эти маски. Есть даже страны, где людей не упрашивают, а просто избивают за выход на улицу без масок. Трусливые существа, ничего не понимающие в жизни! Полиция, как выясняется, нужна совсем для иного. И маски нужно не носить, а снимать.

Вот какую лепту внес в мировую науку вирусологию Чудостан во главе с Тудыходи Сюдынеходиевым! Несколько ранее, замечу, он же поведал миру о том, что коварный вирус может быть разгромлен с помощью дыма одного растения, обильно произраставшего в местных краях. Злые языки, правда, утверждали, что местное население предпочитает обкуриваться иным растением, дым от которого дает уверенность не только в защите от любых болезней, но и полную уверенность в бессмертии и в способность летать долго и высоко.

Им, кстати, сейчас было сложнее всего. Ведь, до сих пор существовал вполне себе легальный повод обкуриваться дома и везде. Утверждая затем, что таким образом борются с коварным вирусом. Поди, и докажи, что раскуриваемое тобой растение вовсе не то, что рекомендовал для победы над вирусом президент Чудостана! Теперь же, когда было объявлено, что коварный вирус побежден путем запрета верить в его существование, они оказались лишены возможности обкуриваться. Вот она — оборотная сторона любого великого научного достижения!

Того, которое уже потрясло весь мир. «А что, так можно было?», — заголосили политики из самых разных стран мира, а также бизнесмены, мелкие, средние и крупные, не говоря уже о медиках и деятелях науки. Они, несчастные, не понимали, что живут в одно время с великим мыслителем, обладателем самых разных талантов и победителем всего, что только можно. Деятели науки из разных стран мира, которые столько лет без толку и растратив миллиарды долларов на безрезультатные поиски вакцины от иных, тревожащих человечество болезней, в страхе забились под лавку. А Тудыходи Сюдынеходиев, тем временем продолжал зачитывать новый стих: «Капитан корабля рифмовался на…»..