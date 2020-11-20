Новоизбранный президент Молдовы за вывод российских войск из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду считает, что конфликт в Приднестровье может найти свое решение с полным выводом российских военных из региона.

В интервью изданию «Европейская правда», Санду отметила, что Россия оказывает всяческую поддержку региону Приднестровья, вплоть до бесплатного экспорта природного газа.

Новоизбранная глава государства выступает за политическое урегулирование конфликта в Приднестровье. «Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — заявила она.

По ее мнению, формат решения конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем, отметила она.

Глава государства выступила против федерализации страны, отметив, что молдавские чиновники годами не могут попасть в регион Приднестровья.

Санду также посоветовала Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье.