Новейший американский эсминец Zumwalt стоимостью $9 млрд вошел в залив Сан-Диего после учений изрядно проржавевшим, сообщает The Drive.

По наблюдению автора публикации, футуристический военный корабль в последнее время выглядит «менее чем блестящим», в частности, на его корпусе проступила ржавчина, а некоторые его радиопоглощающие плитки сильно обесцвечены.

Первый из трех эсминцев DDG-1000 Военно-морского флота США Zumwalt вернулся после испытаний у берегов Южной Калифорнии. Он был сдан в эксплуатацию пять лет назад. Как отметил автор статьи, «есть надежда, что Zumwalt смогут начать использовать в не столь отдаленном будущем». По оценкам разных специалистов, проблема «запущенной ржавчины» на судне довольно спорна и не является серьезной проблемой для его функционирования, однако, пишет издание, другие эксперты заявляют, что состояние судна свидетельствует о «тревожных системных проблемах» в Военно-морском флоте США.

Одним из причин такого состояния корабля служит то обстоятельство, что его экипаж вдвое меньше, чем у меньшего по размеру эсминца типа Arleigh Burke, и предполагает высокую степень автоматизации, что сказывается на способности моряков Zumwalt обслуживать его. (Газета.Ру)