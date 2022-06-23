Новозеландская компания Air New Zealand’s Gas Turbines, которая занимается техническим обслуживанием газотурбинных двигателей General Electric LM2500 и LM500, отказалась проводить ремонт кораблей ВМС Тайваня, чтобы «не раздражать Китай». Об этом сообщает Taiwan News.

Как отмечает издание, это решение было принято после вмешательства в работу компании министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии. В частности, упоминается, что гендиректор министерства Бен Кинг позвонил с этой целью гендиректору Air New Zealand Грегу Форану.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что ему ничего не известно о содержании телефонного звонка, но сказал, что правительство ясно дало понять, что в прошлом году у него были «серьезные опасения по поводу характера работы, в которой фигурировали газовые турбины».

По данным издания, официальная формулировка Air New Zealand гласит, что отказ от обслуживания газовых турбин ВМС Тайваня вызван желанием компании сосредоточиться на работе с другими клиентами.

Член парламента Новой Зеландии от Партии Зеленых Голриз Гахраман заявила, что сотрудничество с тайваньскими военно-морскими силами могло привести к «возмездию Китая в отношении торговли».

По ее словам, действия министерства иностранных дел и торговли по остановке помощи «такой стране, как Тайвань», показывает, что «торговые интересы ставились выше прав человека».