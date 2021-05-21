Новая услуга от БТА: общественная сауна на колесах

В Баку в конце мая уже наступает 30-градусная жара. Соответственно возникает необходимость включения в пассажирских автобусах систем вентиляции и кондиционирования воздуха. К счастью для жителей Баку, пользующихся услугами госкомпании «Bakubus», в этих автобусах предусмотрен подобный комфорт.

Однако, как всегда, при упоминании о деятельности Бакинского транспортного агентства (БТА) можно найти существенное упущение. К примеру, сегодня утром пассажиры, севшие в автобус экспресс-маршрута М3, оказались в буквальном смысле этого слова в сауне.

На многочисленные просьбы пассажиров включить системы вентиляции или кондиционирования воздуха водитель сурово ответил, что подобная функция в автобусе не предусмотрена. По его словам, эта старая модификация автобуса марки Iveco, в которой не предусмотрена система кондиционирования. Поэтому пассажирам, спешащим этим утром на работу, пришлось ехать в переполненном салоне автобуса, напоминающем сауну из-за жаркой погоды. И это в условиях карантинного режима, предусматривающего соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

Понятное дело, что о каком-либо соблюдении социальной дистанции в пассажирских автобусах в часы пик не может быть и речи. Вдобавок, из-за отсутствия системы вентиляции воздуха и маленьких окон пассажиры подверглись большому риску заражения коронавирусной инфекцией.

На многих новостных сайтах в положительном ключе преподносится деятельность БТА в период карантинного режима, якобы это ведомство выполняет свою работу на высоте. Однако, не думаю, что с этим мнением согласятся сегодняшние пассажиры, полагавшие что пользуются комфортным автобусом, но вместо того оказавшиеся в общественной сауне…