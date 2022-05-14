Новая президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации в субботу озвучила позицию относительно войны России против Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Telex.

Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине:

– Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

– Мы навсегда скажем «нет» всем усилиям восстановить Советский Союз.

– Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

– Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.

– Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.

— Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

– Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

— Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.

– Мы рады быть посредником между сторонами войны.

– Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

44-летняя Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока.

Новак занимала должность заместителя лидера «Фидес» Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Как известно, Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго даже с исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти, а для одобрения санкционного пакета необходимо единодушное решение всех 27 членов ЕС.

Среди последнего, в Будапеште заявили, что не будут блокировать эмбарго только при условии, что под него не попадет импорт нефти через трубопроводы.

По информации СМИ, в ЕС рассматривают возможность, как компромиссный вариант, предложить Венгрии финансоввую компенсацию в попытке убедить её поддержать санкции в отношении российской нефти (eurointegration.com.ua/rus).