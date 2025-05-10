Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что у ЕС есть понимание, как действовать, если венгерское вето на вступление Украины не будет преодолено.

Каллас отметила, что в Евросоюзе есть твердая уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможному блокированию, передает eurointegration.com.ua.

«У нас есть план Б и план В. Но наш фокус – план А, суть которого – получить поддержку всех», – заявила она, напомнив, что ЕС ведет диалог с Венгрией о снятии вето. «У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством», – добавила она.

Если же компромисс не будет найден, ЕС готов действовать.

«Но если это не сработает – мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе», – заявила Каллас.

«Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения – важен не только для Украины, но и для Евросоюза», – заявила журналистам руководительница ЕС.