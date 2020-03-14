Новая попытка эскалации вокруг «Кешикчи даг»: Тишина будет означать, что кто-то проводит политику третьей страны

Похоже, кому-то не дает покоя мысль, что никак не удается рассорить азербайджанцев и грузин с помощью такого «удачного» повода как спорный статус приграничного горного монастырского комплекса периода раннего средневековья.

Дело в том, что в последние дни произошло два события, наводящих на такие размышления.

МИД Грузии был вынужден вступить в переговоры с компанией Google из-за появления в ее сервисах карты, на которой спорный участок границы, затрагивающий монастырский комплекс VI века «Кешикчи даг» (грузинская версия — Давид Гареджи), полностью отнесен к территории Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство в этой связи назвало карту Google «нелегитимной» и отметило, что та не может быть использована для идентификации государственной границы между двумя странами.

«В этой связи любые провокационные или даже эмоциональные обстоятельства только осложняют ситуацию и прибавляют проблемы процессу переговоров», – сказано в заявлении МИД Грузии, передает газета «Взгляд». Похвальная позиция, соответствующая добрососедскому характеру двусторонних отношений.

Напомним, официальный Тбилиси признает, что часть территории монастыря находится на территории Азербайджана. Несмотря на это, грузинское духовенство и некоторые гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над «Кешикчи даг».

Как раз такие личности и провели акцию протеста перед зданием МИД Грузии. Впрочем, она была немногочисленная. Ее организовал так называемый «комитет спасения Давид Гареджи».

Под лозунгами «Азербайджан — оккупант» и «Давид Гареджи — это Грузия» собравшиеся призвали МИД к более решительным действиям в деле защиты грузинского исторического наследия и скорейшего решения вопроса демаркации спорного участка грузино-азербайджанской границы.

Как заявили участники акции, духовные лица и гражданское население должны иметь свободный доступ к храмам комплекса Давид Гареджи, а не зависеть от «доброй воли» азербайджанских пограничников.

«Ведомство Залкалиани молчит, ответа нет. Они не отозвали посла и не направили ноту протеста в Баку. Мы направили в министерство письмо с просьбой немедленно отреагировать на оккупацию Азербайджаном территории Грузии», — заявил журналистам основатель «комитета спасения» Николоз Мжаванадзе.

То есть, наблюдается новая активизация этой темы. Интересно, с чьей подачи? И могут ли тут быть задействованы внешние силы?

По просьбе # оценку этим событиям дал директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Появившаяся карта Google явно очередной провокационный шаг для подогрева темы монастыря и переноса внимания с основных, настоящих проблем. Еще в 2012 году, накануне выборов в Грузии, пропаганда развивала эту тему, чтобы сместить акцент с оккупации Россией Абхазии и так называемой Южной Осетии и ударить по отношениям Тбилиси с Баку, а также — Тбилиси с Анкарой, распространяя другой фейк — про «оккупацию Турцией региона Аджара».

Прошлым летом именно кампания дезинформации и провокаций вокруг Давид Гареджи были одной из составляющих частей кампании Кремля в Грузии. И хоть факт, что их депутата Гаврилова выкинули из Грузии, поломал их стратегию, они не остановятся. Ведь сложно проводить в парламент своих марионеток, когда 75% страны считает тебя главным врагом. Вот и нужно придумать новых или альтернативных врагов, используя «мины замедленного действия», оставшиеся после Советского Союза.

Но, понимая, что выгоду от напряжения отношений Грузии и Азербайджана получает только Кремль, ни в коем случае нельзя снимать ответственность и с властей в Баку и в Тбилиси. Следовать за дудочкой Москвы или нет — зависит только от правительств и народов двух стран. Появление карты Google, когда еще не закончена работа комиссии по делимитации — очень серьезная провокация. Чья? Это могут быть умники из здания на Старой Площади, дом 2 (Администрация президента Российской Федерации). Могут быть их сторонники в Баку или/и в Тбилиси. Так или иначе, власти Азербайджана и Грузии не должны отделываться простыми формальными отписками, понимая, что это намеренная манипуляция. А они это понимают. Я уверен, что в связи с картой Google должны последовать официальные выражения позиции МИД Грузии и МИД Азербайджана. Они должны полностью опровергнуть эту карту и публично потребовать от Google опровержения и возврата границ на карте на прежнее место. Иначе, без должного внимания к проблеме, эта тема будет вредить и Грузии, и Азербайджану, и двусторонним отношениям между странами вплоть до парламентских выборов-2020. Тишина и отсутствие строгих позиций партнеров будут означать, что кто-то во властных кабинетах двух стран проводит политику третьей страны. Также комиссия по делимитации должна бы уже лишить Кремль этого удачного рычага расшатывания союза Баку, Тбилиси и Анкары, и установить наконец статус монастыря Давид Гареджи в качестве общего наследия под патронажем ЮНЕСКО. С общим свободным доступом ко всей территории монастыря. Также должны быть проведены остальные границы на условиях дружбы и союзничества, а также на базе имеющихся юридических документов.

Но главное, повторюсь, перестать способствовать врагам дружбы Азербайджана и Грузии, и установить статус монастыря и общий доступ к нему с обеих сторон. Азербайджану и Грузии нечего делить. Наоборот, сотрудничество находится на высоком уровне и его нужно поднимать и дальше. А для этого — спорные вопросы нужно решить, основываясь на взаимовыгодном стратегическом партнерстве. Я бы очень хотел увидеть эти шаги в ближайшее время, как и увидеть в ближайшие дни запрос и строгую позицию МИДов Азербайджана и Грузии по изменению карты Google в связи с ее несоответствием действительности. Говорить, что «Google — не серьезная организация», или, что они просто ошиблись — не уважать своих граждан и считать их за идиотов. Всяко лучше сказать правду и вместе решить проблему раз и навсегда.