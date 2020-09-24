Новая дорога к России или для России?

Департамент автомобильного транспорта Грузии объявил о начале строительства горной автодороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией. В рамках проекта будут построены трасса протяженностью 23 километра, пять мостов и пять тоннелей.

Финансируют строительство Азиатский банк реконструкции и развития и ЕБРР, а также правительство Грузии, которое дополнительно выделит на различные сопутствующие расходы более 80 млн долларов.

Сообщается, что строительство китайской компанией China Railway 23rd Bureau Group Co будет вестись по самым современным стандартам и технологиям. Один из тоннелей протяженностью девять километров и шириной 15 метров станет самым длинным в Грузии.

Участок Квешети – Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С помощью этой новой дороги транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года.

Грузинская оппозиция ранее выразила протест в связи с этими планами.

Как заявил председатель парламентской фракции «Единого национального движения» (партия Саакашвили) Роман Гоциридзе, лучше бы эти средства были направлены на замороженное сейчас строительство Анаклийского порта.

«С военной точки зрения проект этой дороги очень рискованный, – сказал Гоциридзе. – Фактически мы в состоянии войны с Россией, поэтому надо понимать, что эта дорога может понадобиться России для военной атаки».

Лидер оппозиционной партии «Лело» банкир Мамука Хазарадзе заявил в свою очередь, что «строительство данной дороги отвечает интересам России». «Мы даем России возможность комфортно ввести танки в Грузию», – сказал он.

Ну, а за Грузией, как понятно всем, может настать и черед ее ближайших соседей…

Интересно, какую оценку можно дать начавшемуся строительству? Ведь это действительно дает дополнительные инфраструктурные возможности для России в случае возникновения у нее планов по вторжению на Южный Кавказ.

В чем плюсы и минусы этой будущей трассы поведали # известные грузинские эксперты.

Доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Что касается строительства так называемой Северной магистрали, начиная от пункта Коби, я должен сказать, что данная трасса еще раз подтверждает, что правящая партия «Грузинская мечта» на данном этапе ведет внешнюю политику комплементарности. То есть, по всем трем направлениям – в сторону Вашингтона, Пекина, и Москвы.

Естественно, эта трасса является одной из причин, чтобы улучшить отношения с Россией. Особенно в экономическом и торговом отношении. Потому что, к сожалению, Россия является одним из ведущих торговых партнеров Грузии. Это по итогам 2019 года. Самыми крупными нашими партнерами являются Турция, Россия и Китай. И я думаю, что этим как раз и объясняется строительство – чтобы иметь с Россией, так сказать, добрососедские отношения, чтобы не провоцировать ее на новую войну.

А как военный специалист и политолог, я могу сказать, что эти звучащие критические заявления непрофессиональны. Потому что России более выгодны военно-стратегические позиции в отношении Грузии в контексте оккупированного Цхинвали. Конкретно, ползучая оккупация, которую Россия сейчас ведет против Грузии в формате гибридной войны, имеет для нее гораздо более выгодные стратегические позиции в оккупированной Южной Осетии. Потому что Россия там может в любой момент, уже без вторжения через Ларс и северную трассу, просто перекрыть дорогу Тбилиси-Гори – ее военных от нее сейчас отделяет уже всего 300 метров.

И, к сожалению, у них есть еще один такой удобный плацдарм – это Абхазия. С этих двух направлений России гораздо удобнее напасть на Грузию, чем с северного направления.

То есть, вот эта строящаяся дорога, я бы сказал, имеет больше торгово-экономическое значение, нежели представляет угрозу военного свойства. Это еще раз доказывает, что Грузия сейчас ведет комплементарную внешнюю политику, которая подразумевает стратегическое партнерство с разными мировыми силовыми центрами, и максимальное избегание конфликтных моментов с Россией.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Я думаю, что строительство этой дороги не будет играть решающую роль в случае вторжения России (чего, я надеюсь, в будущем не произойдет).

Если Россия попытается вновь осуществить агрессию, то она это сможет сделать с территорий оккупированных регионов. В каждом из двух регионов находятся около 5000 российских военнослужащих.

Что касается Анаклийского порта, то здесь можно упрекнуть власти Грузии в том, что проект приостановлен. Надеюсь, временно. Согласно проекту, Анаклийский порт мог бы принимать и обрабатывать на первом этапе где-то 30 миллионов тонн грузов, на втором этапе – около 100 миллионов тонн.

Одним словом, пока грузинские политологи особой опасности за будущей дорогой не видят. Но это если судить только с точки зрения опасности для самой Грузии. Если же речь пойдет о попытке России захватить весь Южный Кавказ по каким-либо причинам, то тут уж никакая хорошая качественная дорога «лишней» для ее танков не окажется.