Норвегия приняла новый пакет санкций в отношении России, куда включила 30 российских граждан и 7 организаций. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба норвежского правительства.

«Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников», — сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В норвежском кабмине отметили, что рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в «ДНР» и «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях.