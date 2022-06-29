Норвегия при посредничестве Великобритании поставит на Украину три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс боеприпасов, сообщается на сайте правительства Норвегии.

Отмечается, что эта поставка не нанесет ущерба боеготовности скандинавской стране. Норвежские вооруженные силы планируют «масштабное обновление арсенала», поэтому они договорились передать три РСЗО MLRS Великобритании, которая взамен направит три РСЗО того же типа на Украину.

«Мы должны продолжать нашу поддержку Украине. Для этого требуется больше оружия, и это очень желаемое вооружение для Украины, которое нам бы не удалось поставить Украине без тесного сотрудничества с Великобританией», — приводятся в заявлении слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильд Грама.