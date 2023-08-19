Во время ночной вражеской воздушной атаки 19 августа с применением ударных беспилотников типа «Shahed-136/131» силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 15 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что запускали «Шахеды» войска РФ по Украине с северного направления.

Так, всего во время воздушной атаки противником было выпущено 17 ударных дронов из района Курска (РФ).

В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.

«Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников», — рассказали военные.

Кроме того, добавили в ВС, за минувшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить 6 БПЛА оперативно-тактического уровня разных типов и 1 ударный типа «Ланцет».