Nissan из-за падения прибыли планирует закрыть производственную линию в США

Японский автоконцерн Nissan Motor намерен закрыть производственную линию на одном из своих сборочных заводов в США в связи с падением прибыли. Об этом во вторник сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что линия может быть закрыта на предприятии в штате Миссисипи, работа которого была приостановлена с середины марта из-за распространения нового коронавируса. Автоконцерн таким образом планирует сократить объем своего производства в США на 10%. Эта возможность рассматривается в рамках плана по реструктуризации, согласно которому Nissan рассчитывает уменьшить объем своих глобальных производственных мощностей к 2022 году на 20%.

14 мая издание сообщало, что автопроизводитель может закрыть свой завод в Барселоне (Испания) из-за снижения доходов.

Японо-французский альянс Renault — Nissan — Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Продажи автомобилей трех компаний в 2019 году упали сразу на 10,9% и оказались на отметке 9,34 млн. В связи с этим, по данным Nikkei, альянс намерен в ближайшей перспективе сократить издержки и повысить эффективность производства.(ТАСС)