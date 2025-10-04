Nissan вслед за Stellantis пессимизирует свои электромобильные планы в США. Ещё в прошлом году японская компания планировала наладить выпуск в США нескольких электрических моделей, в том числе электрических седанов марок Nissan и Infiniti.

Весной текущего года старт производства этих седанов был отложен на неопределённый срок, приоритет был отдан двум электрическим кроссоверам — их производство в Кантоне должно было начаться в конце 2028 либо в начале 2029 года. Также в ближайшие годы ожидался старт производства в США нового Nissan Leaf (показан на заглавной фотографии), который, как известно, в третьем поколении превратился в компактный кроссовер, передает kolesa.ru со ссылкой на nikkei.com.

Так вот, согласно свежим данным, все эти планы благополучно похоронены, потому что динамика продаж электромобилей в США не вселяет оптимизма в новое руководство Nissan во главе с Иваном Эспиносой. Nissan тем не менее продолжит поставки в США модели Leaf из Японии. Более крупный электрический кроссовер Nissan Ariya в ближайшие месяцы покинет рынок США — его продажи оказались намного ниже ожидаемых.

Одной из причин сворачивания планов по производству электромобилей в США компанией Nissan называется прекращение федеральных программ стимулирования продаж новых электромобилей. Это обстоятельство косвенно указывает на то, что Nissan не верит в скорое возвращение на пост президента США кандидата от Демократической партии, который мог бы снова запустить эти программы.

Теперь Nissan хочет вместо электромобилей наращивать производство в США новых «углеводородных» моделей. В августе стало известно о том, что компания готовится возродить рамный внедорожник Nissan Xterra в виде гибрида с бензиновым V6. На этой неделе глава американского подразделения Nissan Кристиан Менье подтвердил информагентству Bloomberg, что новый Nissan Xterra будет производиться в Кантоне с 2028 года. Возможно, у нового Nissan Xterra появится также люксовая версия под маркой Infiniti. Ожидаются в американской модельной линейке Nissan и другие гибридные SUV, но какие именно, пока неизвестно.