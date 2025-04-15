Японская автомобильная корпорация Nissan Motor сократит производство в Японии самой продаваемой на американском рынке модели, кроссовера Rogue, для смягчения последствий импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, Nissan планирует сократить выпуск Rogue на 13 тыс. автомобилей. Пожелавший остаться анонимным собеседник агентства уточнил, что расположенный на острове Кюсю в юго-западной части страны завод автоконцерна замедлит темпы производства в период с мая по июнь.

Как отмечает агентство, Rogue стал самой продаваемой моделью Nissan в США в 2024 году. На нее пришлось более четверти от общего объема продаж автопроизводителя на американском рынке — почти 246 тыс. автомобилей. За первые три месяца текущего года в США было продано 62 тыс. кроссоверов этой модели.