В Азербайджане в ближайшие годы могут быть реализованы проекты по производству и экспорту электромобилей.

Об этом # заявила исполнительный директор Азербайджанской ассоциации производителей машин и оборудования Гюлай Гасанова.

По его словам, в 2024 году в Азербайджане планируется произвести 8 тыс. автомобилей, из которых 2 тыс. — грузовики и автобусы. По словам исполнительного директора, цены на автомобили местного производства варьируются от 17 800 манатов до 160 тыс. манатов.

По данным Госкомстата, за четыре месяца этого года в Азербайджане произведено 254 грузовых (+75,2%) и 948 легковых автомобилей (-24,7%).