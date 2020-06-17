Никто никому не враг: коронавирус и объективная реальность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Facebook разместил публикацию по случаю 17 июня — профессионального праздника медицинских работников. «Наши медицинские работники, которые неустанно, самоотверженно борются за здоровье людей, заслуживают самого большого уважения. Слава азербайджанским врачам!» — говорится в публикации. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила медицинских работников с их профессиональным праздником. «Ваш ежедневный труд, верность профессиональному долгу, ваше доброе отношение к пациентам, сострадание и милосердие заслуживают самой высокой оценки! Желаю каждому из вас мужества, терпения и, самое главное, крепкого здоровья!», — говорится в поздравлении первого вице-президента, размещенном на ее официальной странице в Instagram.

И это не просто слова. Руководство Азербайджана приняло ряд важных мер для медицинских работников, находящихся ныне на передовой борьбы с опасной инфекцией и контактируют с заразившимися вирусом. В частности, президент Ильхам Алиев 18 марта 2020 года подписал распоряжение под номером 1947, для выполнения которого Кабинет министров утвердил решение «Об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)».

Согласно этому документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым, размер временной надбавки к заработной плате работников государственных медицинских учреждений, работающих в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, определяется следующим образом. Работникам, проводящим лечебно-профилактические мероприятия, — в размере трехкратного месячного (тарифного) оклада; медицинским работникам, оказывающим неотложную медицинскую помощь, а также работникам лабораторий, занимающимся экспертизой биологического материала, в том числе сотрудникам Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Азербайджанского института продовольственной безопасности — в размере четырехкратной месячной заработной платы; работникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам, полагается временная надбавка в размере пятикратного месячного (тарифного) оклада. Деньги будут выплачиваться в период с 1 марта по 1 июня 2020 года.

Увы, уже есть сигналы о том, что не все медработники получили эти надбавки. В частности, в социальных сетях распространяются видео, где данная проблема поднята во всю ширь и высь. Так, работники «Скорой помощи» Абшеронского района сетуют на то, что им так и не была выплачена временная надбавка к заработной плате. «Эти надбавки были выданы всем, кроме медработников Абшеронского района. Очень просим довести эту информацию до соответствующих структур, чтобы те, кто не выполняет распоряжение господина президента Азербайджана понесли наказание»,- заявляет не представившийся медработник. По его словам, жалобы с описанием существующей проблемы были отправлены в Министерство здравоохранения, а также в TƏBİB, но данные структуры не способствуют решению вопроса, заявляя, что это не их компетенция.

Кроме того, некоторое время назад журналист Сеймур Кязимов выступил с открытым письмом к главе TƏBİB Рамину Байрамлы, в котором подверг критике ситуацию в системе здравоохранения страны и небрежное отношение к своим обязанностям врачей. Именно поэтому, уверен журналист, его отец умер. «Очередной жертвой азербайджанского здравоохранения стал мой отец. Человеку, у которого на протяжении 10 дней была высокая температура, так и не была оказана нормальная медицинская помощь»,- написал он.

И вот, на фоне всего этого, на своей странице в Facebook пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева делает запись о некоторых случаях, которые возмутили ее до глубины души. Это примеры махрового эгоизма и безответственности. «С одного из каналов позвонили и сказали, что их корреспондент ходит на работу с высокой температурой в течение 4-5 дней. Я говорю, почему не сообщили в 103? Почему он разгуливает? Говорят, что только его имя было дано для работы во время карантина… Что это за эгоизм?»,- возмущается она.

«На днях у одного тест дал положительный результат. С трудом удалось взять тест у его жены и сына, их предупредили, чтобы ждали результата. Через пять дней позвонила, сказала, что у сына позитивный результат, а отец говорит, что ничего у него нет, сын поехал с друзьями в район… Что за эгоизм? Может у кого-то есть и другие болезни? Может, не сумеем поднять, и вы станете причиной чьей-то смерти? Виноваты и те, кто вот так вот собираются. Откуда вы знаете, отправляясь в одной машине в дорогу, что я не носитель вируса, что я не больна? Почему никто не хочет осознавать свою ответственность?», — снова дает волю эмоциям пресс-секретарь TƏBİB.

Равана Алиева вспомнила и о тех самых «неверующих», кто распространяет ложную информацию. Из-за таких безответственных эгоистов у медиков нет ни дня, ни ночи, ни минуты отдыха. «Здоровье людей не должно подвергаться опасности из-за ваших выходных! Самое главное — наши врачи умирают из-за вас!»,- заявила она. И эти ее речи вызывают двойственные чувства. Вполне допускаю, что все написанное ею является правдой и есть случаи с распространением ложной информации, а также пренебрежительного отношения определенных граждан республики к болезни. Но утверждать, что все существующие проблемы связаны только с этим, является или неконтролируемыми эмоциями или осознанной манипуляцией.

Потому, что с 2020 года многие государственные учреждения, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджана, были переданы в подчинение именно Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Проще говоря, на данную структуру была возложена львиная доля обязанностей по решению проблем в системе отечественного здравоохранения. Соответственно, с них граждане и вправе спрашивать в не меньшей степени, чем с Минздрава. И люди спрашивают, как это сделал тот же журналист Сеймур Кязимов, потерявший отца по причине того, что ему так и не была оказана нормальная медицинская помощь. Может, в этом тоже несознательные граждане Азербайджана виноваты? Или они виновны в том, что в стране недостаточно квалифицированных врачей?

Сомневающимся в этом, советую вспомнить случай, имевший место несколько лет назад, когда пенсионерка, страдающая сахарным диабетом, стала пациенткой Центра ангиологии и микрохирургии. Ей должны были провести операцию по ампутации левой ноги. Вместо этого врач по ошибке отрезал ей правую ногу. Хирург, проводивший операцию, назвал произошедшее «механической ошибкой». Есть гарантия, что среди отечественных медицинских работников, которые ныне брошены на спасение граждан от коронавируса, нет последователей этого мастера «механических ошибок»? Или в их наличии тоже виноваты те граждане республики, коими возмущалась пресс-секретарь TƏBİB? Ответ на эти вопросы очевиден.

Очевидно и то, что нельзя обобщать. Нигде и ни в чем. В Азербайджане есть блестящие и позорящие профессию журналисты. И тоже самое можно сказать про медиков. Те, кто бесстрашно и профессионально справляется со своими обязанностями, спасая сограждан, мы обязаны всячески поощрять, мы ими должны гордиться и их мы поздравляем с профессиональным праздником. Но есть ведь и те, кто обрел диплом врача вовсе не благодаря хорошим знаниям. И теперь, увы и ах, от них, как минимум, нет никакой пользы. Это все имеет место быть. Просто сейчас, в момент форс-мажора, все тайное стало явным. И замалчивать существующие проблемы, обвинять во всем только «несознательных граждан», подвергать цензуре СМИ, как и бороться с теми, кто подвергает обоснованной критике работу ответственных структур — не выход из положения. Правильнее — уметь слушать критику и делать из нее выводы. Потому, что никто и никому не враг, у каждого из нас, как и наших родных и близких всего одна жизнь. Которую мы хотим прожить сполна, совместными усилиями победив коронавирус, от заражения которым, как видим, не застрахован никто.