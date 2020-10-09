Никто не вспоминает о том, что армяне в Нагорном Карабахе также являются диаспорой

Вечное движение — то самое состояние, к которому стремятся наиболее активные из нас. Мы получили столько знаний об окружающем мире благодаря этому неуемному желанию узнать, увидеть собственными глазами невиданные земли, далекие острова, моря и океаны.

Путешественники, открывшие новые миры, прежде всего удовлетворяли собственную любознательность, свое желание выйти за рамки уже сложившегося уклада жизни. Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Афанасий Никитин, Фадей Беллинсзгаузен, несчастный Джеймс Кук, которого съели людоеды — это люди оставившие родные берега в надежде найти новый чудесный мир. Страсть к путешествиям в дальние страны пересиливала страх перед чрезвычайными препятствиями, заглушала любовь к родным людям, остававшимся дома. Разные мотивы, не всегда познавательного характера двигали людьми в их стремлении увидеть новые миры. Истории завоевателей от Александра Македонского, Чингиз хана, до Гитлера – это истории открытия и покорения новых для завоевателей земель.

Диаспора – слово, обозначающее смельчаков не только увидевших и даже покоривших новые земли, бери выше, они остались и выжили в новом мире, что иногда гораздо сложнее, чем «прийти, увидеть, победить».

Что заставляет людей покидать землю своих предков, с которой они связаны тысячами нитей, в которую они вросли корнями, где покоятся несколько поколений их рода? Какая сила толкает их вперед в неизвестное? Неужели стремление к сытой благополучной жизни, возможность поймать далекого заморского журавля взамен скромной родной синицы пересиливает зов предков? Не думаю. Если бы все было так просто! Хорошая обеспеченная жизнь всего лишь одна из целого букета причин, побуждающих людей отправляться в заморские страны.

Диаспоры в античности чаще всего оставались в наследство от завоевателей. Александр Македонский (356-323 год до нашей эры), пройдя победным маршем от родной Македонии до Согдианы-сатрапии на границе персидского царства, по всему пути следования создавал новые населенные пункты, военизированные поселки, где оставлял небольшой гарнизон из своих воинов. Александр, не мудрствуя лукаво, большую часть поселений, около 34 назвал своим именем с прибавлением названия местности: Александрия (Кандагар), Александрия (Эсшата), среди которых самый грандиозный город — Александрия в Египте (был правда город, названный им Буцефал, в честь своего павшего коня).

Воинов Александра, оставшихся на завоеванных землях (не только во вновь созданных поселениях, но и в завоеванных городах) вполне можно назвать диаспорой. Великий полководец был мудрым, несмотря на молодость. Для того, чтобы его империя имела под собой реальное основание, чтобы диаспора, остававшаяся на завоеванных землях не чувствовала себя чужеродным элементом, он повелел своим лучшим воинам взять в жены местных красавиц из знатных родов. Он первым подал пример, взяв в жены персидскую царевну Роксану. Смешать кровь завоеванных персов, мидийцев, атропатов с кровью доблестных македонцев – такова была воля царя. Александр устроил в городе Сузы невиданное празднество, на котором он поженил своих военачальников с восточными принцессами. Пир длился пять дней, о нем писали древние авторы, в частности об этом событии с восторгом упоминал Плутарх.

В России политика приглашения иностранцев для обустройства империи стала приоритетом для Петра Великого, ставшего царем в 10 лет в 1682 году. Вся его юность прошла в немецкой диаспоре, в слободе «Кукуй», что не могло не сказаться на его благосклонном отношении к немцам.

В период царствования Анны Иоанновны, правившей с 1730 года, ее окружение и самый приближенный к царице сановник Бирон, фактически управлявший Российской империей, также были немцами.

Екатерина II, как известно, происходила из мелкого северогерманского княжеского рода. Урожденная Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербстская. Прибыв в Россию совсем девочкой, некоторое время приспосабливалась к новой среде и став императрицей, вознаградила себя за долгое привыкание и пригласила иностранцев заселять пустующие земли. Придя к власти в 1762 году, уже в 1763 году российская императрица обратилась ко всему христианскому миру с манифестом, в котором было сказано: «Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, где кто пожелает, во всех Наших Губерниях», причем «иностранным» были обещаны невиданные по своей щедрости привилегии. Поселенцы на 30 лет освобождались от всяких налогов, равно как от воинской и прочих повинностей. Им предоставлялись беспроцентные ссуды на десятилетний срок на заведение хозяйства. Свобода вероисповедания и самоуправление колоний также гарантировались.

Несмотря на неопределенную формулировку «иностранные», на клич царицы отозвались в основном немцы, соотечественники царицы, не обманувшиеся в своих ожиданиях. Именно немцев имела в виду царица под размытым термином. Гонения на них начались в советский период после нападения на СССР Гитлера. Немцев выселяли в целинные земли. Правда, такая же участь постигла и многие другие народы Советского Союза.

Николай I в XIX веке продолжает ту же политику заселения земель «нужными переселенцами». Переселение армян из Южного Азербайджана, оставшегося после Туркменчайского мира 1828 г. в подчинении Ирана, в Северный Азербайджан, оказавшегося во владениях Российской империи, происходило с поселением их в самых лучших краях под защитой русских военных. Их поселили на землях Северного Азербайджана, в том числе и в Карабахе. А.С.Грибоедов писал в своей записке «Армяне большею частью поселены на земляхъ помещичьихъ мусульманскихъ. (мусульманских, т.е. азербайджанских, прим. автора) » — «Много должно ожидать отъ старанія техъ, которые ныне заведываютъ водвореніемъ пришельцевъ, особенно отъ кн. Аргутинскаго; онъ уже верно не впадетъ въ ошибки своего предшественника, маіора Владимірова. Также мы съ нимъ не мало разсуждали о внушеніяхъ, которыя должно делать мусульманамъ, чтобы помирить ихъ съ нынешнимъ ихъ отягощеніемъ, которое не будетъ долговременно, и искоренить изъ нихъ опасеніе на счетъ того, что Армяне завладеютъ навсегда землями, куда ихъ на первый разъ пустили. Въ томъ-же смысле говорено мною и полиціймейстеру, членамъ Правленія и ханамъ, которые у меня здесь были». Как повела себя в дальнейшем армянская диаспора на чужой земле нам известно.

Перечисленные случаи особенны тем, что диаспоры были образованы по велению государей. В подобном случае люди, прибывшие на новые земли, имели привилегии, что позволяло им в краткий срок обустроиться на новом месте. Очень часто пришельцы становились более обеспеченными, имели больше прав, чем коренные жители. Этим и объясняется неприязнь местных жителей к чужакам.

Российская империя, изобиловавшая народами и территориями, прекратила свое существование в 1917 году и своим развалом произвела на свет большое количество диаспор, разбросанных по всему миру. Кроме эмигрантов, бежавших по доброй воле из новой России, множество людей разных национальностей, бывших на тот момент российскими подданными и живших за пределами Российской империи, оказались лишенными российского гражданства. Декрет ВЦИКа и Совета народных комиссаров, подписанный Калининым и Лениным от 15 декабря 1921 года лишал гражданства всех лиц, находящихся за границей без разрешения советской власти, начиная с 7 ноября 1917 года. Эти люди стали апатридами — людьми лишенными всякого гражданства. Тогда же возник уникальный документ «нансеновский паспорт», с помощью какового подтверждалось отсутствие подданства у российских эмигрантов. Придумал такой специальный паспорт в 1924 году управляющий по делам беженцев Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии Фритьоф Нансен. Федор Шаляпин сказал по этому поводу: «Меня, русского гражданина, лишили русского гражданства, но я стал гражданином мира».

Особенность российской диаспоры, возникшей после большевистской революции в том, что в нее входили представители разных национальностей, населявших громадную Российскую империю. Наша соотечественница Умм Эль Бану (1905-1992), известная под именем Банин, единственная азербайджанка, написавшая литературные произведения на французском языке и получившая признание в странах Европы, чувствовала себя своей в среде эмигрантов, обогативших культуру Франции. Назовем всего два имени: Тэффи, ее близкой подруги, и Бунина, ставшего ее поклонником.

Рамиз Абуталыбов, представлявший долгие годы Азербайджан в ЮНЕСКО, собрал много исторических документов, касающихся азербайджанских эмигрантов в Европе. Вот что он пишет об азербайджанской диаспоре во Франции: «Не ошибусь, если скажу, что первая в Европе ассоциация азербайджанских эмигрантов была создана во Франции — в Париже….». 28 апреля 1920 г. азербайджанские дипломаты и бизнесмены, находившиеся во Франции, создали Ассоциацию азербайджанских эмигрантов во главе с Алимарданбеком Топчибашевым. Землячество студентов возглавил Д.Рагимов. Благодаря усилиям наших соотечественников Аббасбека Атамалы, Фаризбека Векилли, Касим-заде, Зохры ханум Гаджибейли, Пери ханум Топчибашы, Лии ханум, Назенин ханум и Рены ханум 4 июля 1925 г. на сцене парижского театра “Фемина” впервые на французском языке была поставлена бессмертная комедия Узеирбека Гаджибекова “Аршин мал алан”, перевод которой был сделан братом композитора Джейхунбеком. Роли исполняли французские артисты Дерваль (Султанбек), Монте (Аскер), Пассани (Гюльчохра), Магали (Ася) и др»

Диаспоры, образовавшиеся после октябрьской революции, выживали в сложных, часто невыносимых условиях. Многие из тех, кто смог приспособиться к чужой стране и к новому укладу жизни стали украшением национальной культуры их далекой родины. Как тут не вспомнить библейскую истину «Нет пророка в своем отечестве».

Проследив образование некоторых диаспор можно прийти к следующему заключению — люди диаспоры (особенно те, кто сделал выбор в пользу эмиграции сам) — смелы, предприимчивы, авантюрны.

Страна, которую справедливо можно назвать страной диаспор – это США. Она стала «землей обетованной» для всех, кто жаждет обеспеченной жизни и относительной свободы. Melting pot – плавильный котел. Эту метафору чаще всего употребляют, когда говорят об американском обществе. Котел, в котором переплавляются разные этносы с тем, чтобы обогатив друг друга, представить миру новую общность людей — американский народ. В реальной жизни все намного проще и одновременно жестче, чем в рекламных проспектах. Из опыта общения с бывшими соотечественниками, ставшими американскими гражданами, замечу, что существует много диаспор закрытых, живущих компактно, и не «попавших на переплавку» в американский котел. Как оказалось, ненависть тлела в сердцах, иначе как объяснить избиения, которым подверглись азербайджанцы со стороны армян в Лос- Анжелесе в 2020 году.

Наши соотечественники в последний период новейшей истории очень мобильны и освоили многие страны; но страной, где находится больше всего азербайджанцев, после родины и Южного Азербайджана является Россия. Близкий и сильный сосед привлекателен с многих точек зрения и прежде всего возможностью дать работу. Азербайджанская диаспора в России разнородна и разобщена. Образованная часть диаспоры слилась с многонациональным российским обществом; те, кто торгует на рынках и базарах по-своему интегрируются в российское общество. Мне такая интеграция напоминает «свадьбу в Сузах» Александра Македонского, хотя и в зеркальном отражении.

Многие молодые азербайджанцы женятся на русских женщинах. Российская общественность временами ропщет, говоря о том, что чужаки занимают все больше места в российском обществе. Тот, кто захочет бросить камень в русских, пусть вспомнит, как часто мы сами в разных контекстах произносим сакраментальную фразу: «Понаехали тут!» Самое лучшее, что могут сделать наши диаспоры в подобных условиях — гармонично интегрироваться в новые социумы, не забывая при этом о земле предков.

С болью в сердце наблюдая за Второй Карабахской войной, отмечу, что представители многочисленной армянской диаспоры, рассеянной по миру, оказывают свое влияние на политику государств, имеющих значительный вес в мировом сообществе государств. Франция тому яркий пример. Диаспора, проявляя, как им кажется, заботу об армянах, оказывает им «медвежью услугу», забывая о том, что они сами живут в других, часто благополучных странах, а их соплеменникам жить рядом с соседями, чьи земли армяне пытаются захватить. Внушая с пеленок детям, что турки, азербайджанцы, их враги, притом не задаваясь вопросом, чем вызвано негативное отношение турок, или азербайджанцев, они обрекают своих соплеменников на страх, ненависть, горечь и безнадежность. Никто из диаспоры, подстрекающей армян к захвату чужих территорий, не хочет признать, что ведет своих сородичей в пропасть. Никто не вспоминает о том, что армяне в Нагорном Карабахе так же являются диаспорой (армянами из Персии), поселившейся там, по повелению Николая I, российского императора. Прозвучало бы, по меньшей мере, экстравагантно, если бы армянская диаспора Франции захотела учредить независимое армянское государство на территории Франции. Мне непонятна логика людей, одержимых расширением «жизненного пространства», если учесть тот факт, что сами армяне, живущие в Армении, все больше эмигрируют в государства, где нет войны, где они могут спокойно растить своих детей. А ситуация остается прежней. Армяне упорно продолжают добиваться чужих земель.

Не оставляю надежды на то, что появятся светлые умы среди армян, способные понять и объяснить своим родным, что захват чужих земель не принесет ни счастья, ни радости, а лишь станет причиной боли, страданий и гонений.