Как сообщают армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба правительства Армении.

Отметим, 31 августа в Брюсселе запланирована встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что сегодня Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В ходе телефонных переговоров были обсуждены процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и повестка дня встречи, организованной Европейским Союзом, которая состоится 31 августа в Брюсселе.