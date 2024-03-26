Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью греческой ежедневной газете «Kathimerini» подчеркнул, что оптимальный железнодорожный маршрут из Грузии в Армению и далее в Исламскую Республику Иран проходит через Нахчыван (Азербайджан), и этот маршрут существовал во времена Советского Союза. Это крыло Север-Юг «Перекрестка мира».

Еще есть крыло Восток-Запад, которое может через территорию Армении соединить Каспийское море со Средиземным морем, а также турецкие черноморские порты. Для этого из Азербайджана через Армению в Турцию должны проходить автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач и кабели. И мы готовы предоставить такие решения. При этом инфраструктура этой дороги может быть использована и для соединения основной части Азербайджана с Нахчываном, и мы к этому готовы. Для функционирования всей этой инфраструктуры в проекте «Перекресток мира» мы зафиксировали известные принципы:

— все инфраструктуры находятся под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят;

— каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает ее безопасности;

— данная инфраструктура может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок;

— все страны используют инфраструктуру по принципу равенства и взаимности. (armenpress.am)



