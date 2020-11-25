Никол Пашинян освободил от должности сразу двух замминистров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности сразу двух замминистров — юстиции Рафика Григоряна и экономики Наиру Маргарян. Соответствующие решения опубликованы на сайте правительства, пишет Sputnik Армения.

Отметим, что за последнюю неделю в Армении лишились должностей главы шести ведомств. Первыми ушли министры иностранных дел и обороны — Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян. За ними последовали министры по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, труда и соцвопросов Заруи Батоян, экономики Тигран Хачатрян и образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Последний уже получил новую должность — главного советника премьера.

Произведены назначения в пяти ведомствах, кроме министерства экономики.

| 2020-11-25T12:39:15+04:00 25 ноября 2020, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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