Никол Пашинян освободил от должности сразу двух замминистров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности сразу двух замминистров — юстиции Рафика Григоряна и экономики Наиру Маргарян. Соответствующие решения опубликованы на сайте правительства, пишет Sputnik Армения.

Отметим, что за последнюю неделю в Армении лишились должностей главы шести ведомств. Первыми ушли министры иностранных дел и обороны — Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян. За ними последовали министры по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, труда и соцвопросов Заруи Батоян, экономики Тигран Хачатрян и образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Последний уже получил новую должность — главного советника премьера.

Произведены назначения в пяти ведомствах, кроме министерства экономики.