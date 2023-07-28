Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».
Генерала представили во время выступления как «председателя Национального совета по защите отечества».
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.