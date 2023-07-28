Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.