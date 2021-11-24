Нидерланды отправляют некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией в больницы ФРГ из-за нехватки коек в профильных клиниках. Об этом сообщает портал Nieuws со ссылкой на Национальную сеть неотложной помощи (LNAZ).

23 ноября были отправлены два пациента из разных больниц в Роттердаме на лечение в Германию. Один из них был отправлен в город Бохум, второй — в Хертен (земля Северный Рейн — Вестфалия, граничащая с Нидерландами).

Отмечается, что такая отправка больных очень трудозатратна. Их перевозят в мобильном отделении интенсивной терапии в сопровождении специального медицинского персонала. ФРГ дала согласие принять 20 больных с коронавирусом из Нидерландов. (Газета.Ру)