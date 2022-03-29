Власти Нидерландов высылают из страны 17 сотрудников посольства Российской Федерации. В Бельгии приняли такое же решение, но вышлют 21 российского дипломата.
Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.
«Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах», — заявил Хукстра.
При этом он указал, что сотрудники посольства РФ представляют угрозу для национальной безопасности страны.
В то же время издание HLN сообщает, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. Их подозревают в шпионской деятельности. Сотрудникам посольства РФ дали две недели, чтобы покинуть страну.