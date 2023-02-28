Свобода слова — одно из значительных завоеваний человечества. Для того, чтобы добиться возможности сказать то, что думаешь, человеку пришлось долго бороться. Предположить, что сегодня пресса свободна и независима в большинстве стран мира, значит погрешить против истины. Свободное слово и сегодня преследуется. Конечно, как и любое явление в обществе, и свобода слова имеет определённые ограничения. Этические, по большей части. А также ограничения, возникающие в силу определённых обстоятельств. Война, одно из таких трагических обстоятельств. Мы наблюдали во второй Карабахской войне, как наши солдаты, желая погордиться военной доблестью, пересылали видео с поля боя и таким образом попадали под огонь противника. Безусловно, можно найти и другие причины для ограничений.

Тем не менее, независимая пресса остаётся краеугольным камнем фундамента свободного и процветающего общества.

Почему так важно право на свободное слово? По той причине, что все начинается со слова. В закрытом обществе, где правящая верхушка диктует правила жизни всему сообществу, свободное слово преследуется. Мало ли что взбредет в голову подневольному люду? Гражданин, лишенный возможности высказать свое мнение, превращается в винтик механизма, поддерживающего безбедное существование правящей элиты. Механизм будет работать отлаженно только в случае, если человек безмолвен, лишен права высказывать свое мнение, в противном случае, возникшая многоголосица может привести к поломке механизма. Так думает элита, желающая сохранить свои позиции, как можно дольше. Не исключаю, что в их рассуждениях есть рациональное зерно. Мы наблюдаем такую ситуацию во всех авторитарных странах, начиная с Северной Кореи, Китая, России (где звание «иноагента» становится почетным званием для порядочных людей, небоящихся высказать свою точку зрения, несмотря на возможные жестокие репрессии), и, заканчивая Ираном. В Иране ситуация, по своей жестокости и абсурдности, приближается к ситуации в Северной Корее. Страшные репрессии обрушились на иранское население. И, тем не менее, мы являемся свидетелями готовности общества, уставшего от жестокого режима муллократии, идти на смерть для того, чтобы избавиться от мучителей.

Тот факт, что свобода прессы является гарантом процветания общества не очевидна для правящих кругов авторитарных режимов. К сожалению.

В нашем обществе, где модель авторитарного государства пытаются сочетать с некоторыми демократическими свободами, свобода слова воспринимается своеобразно. А именно. Свобода слова, вроде, есть, но она для избранных. Создан орган, регулирующий прессу. С вполне благозвучным названием «Агентство развития медиа». На него возложена функция регулирующего органа. Именно этому Агентству отведена роль «цензора». Кого можно включить в число избранных, имеющих право высказываться и говорить свое веское слово, а кому нет. Принят соответствующий закон, все положения которого выглядят благообразно, все для «блага», а, по сути, закон реакционный. Для того, чтобы понять, что Агентство призвано заглушить неугодные голоса, совсем необязательно быть экспертом и долго разбираться в данном вопросе, достаточно посмотреть на то, как выживают независимые средства массовой информации, и как припеваючи живут те, кого власть имущие сделали своими глашатаями.

Не спорю, что в сложных ситуациях, когда вокруг усиливается политическая турбулентность, и государства подвергаются жесткому экзамену, который пройдут не все, может показаться, что излишняя свобода повредит устойчивости государства. Отличить свободу от анархии возможно при условии подготовленности общества. Самый простой и «эффективный» способ избавиться от неугодных голосов: лишить их возможности высказываться. Последствия такой политики скажутся обязательно. Рано или поздно. Лишившись критического взгляда на происходящее, власти и без того не склонные прислушиваться к обществу, окончательно оторвутся от грешной земли, на которой живут подданные. Самые простые реалии, с которыми сталкивается каждый из нас, вызывающие нарекания, в изложении «правильных» журналистов рискуют превратиться в очередное достижение властей. Внимательные читатели имеют возможность периодически знакомиться с материалами некоторых профессиональных журналистов, очень похожими на торжественные оды. Как правило такие статьи посвящены чиновникам высокого ранга и нововведениям властей.

Конечно, есть такая отдушина, как социальные сети, где граждане высказывают свое, не всегда лестное мнение о происходящем. Однако если долгое время, продолжается подобная ситуация и критические голоса исчезают из официального публичного поля, то результат очевиден. Никто не посмеет сказать, что «король голый», все будут хвалить «новое платье» короля. А реальность, как в случае с иранскими муллами, может оказаться настолько ужасной, что смягчать жесткие рамки дозволенности будет поздно.

Свобода слова является главным препятствием для коррупции, неправедных судов, теневой экономики, и т.д. ряд длинный. Критическая, честная журналистика способна заметно улучшить жизнь граждан государства, и, естественно, укрепить само государство, а вместе с ним и его правящую элиту.

В настоящее время мы наблюдаем в реальном времени, что происходит в российском обществе, где «правильные» журналисты рассказывают, что происходит в мире, и у них в государстве. Кто на кого напал. Кто агрессор, а кто защищает свои «исторические» земли. Знакомый нам нарратив. Почти 30 лет мы имели возможность слушать рассуждения наших соседей об их «исторических» землях. А начало такому беспределу положило слово. То самое лживое слово.