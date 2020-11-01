Newsweek (США): Беспилотники Азербайджана показывают, как выглядит война будущего

Ведущие державы по производству БПЛА — США и Китай — должны наблюдать за Азербайджаном и Арменией и изучать, как лучше всего работают рои беспилотников и барражирующие боеприпасы. Мы еще не видели столкновения дронов противоборствующих сторон.

Азербайджано-армянский конфликт может проиллюстрировать успехи новых беспилотников-камикадзе на поле боя, а также их ограниченность их возможностей. Беспилотники сами по себе, без других беспилотников, ракет и наземных войск для поддержки атак, не выигрывают войны. Они дают оператору множество возможностей, таких как длительное наблюдение и возможность с легкостью отслеживать врагов, в том числе используя искусственный интеллект и алгоритмы для выявления угроз, спасая жизни с обеих сторон благодаря точности ударов. Следующее поколение должно будет усвоить уроки этой войны на Кавказе.