Сейчас внимание людей в большей степени приковано к Турции и России. Не только профессиональные политические аналитики, даже самые простые люди с нетерпением ждут объявления точной даты и места проведения встречи лидеров двух стран. Потому что все считают, что данная встреча станет весьма важной не только с точки зрения российско-украинских отношений, но на ней будут затронуты важные аспекты азербайджано-армянских отношений: подписание мирного договора, открытие Зангезурского коридора и т.д.

Но тут есть еще один весьма немаловажный момент, который хоть и обсуждается не очень-то интенсивно, но все же не остается не замеченным со стороны политических аналитиков и политологов разных стран. Речь идет о том, что осенью этого года будут обсуждаться несколько серьезных докладов об отношениях между Турцией и Европейским Союзом, т.е. детали отдельных аспектов интеграции Турции в европейское сообщество. Заметим, что в последнее время создавалось такое впечатление, что ЕС как будто, полностью позабыл Турцию – последние годы интеграционный процесс Анкары в Европейский Союз полностью заморозился.

«Лед» тронулся после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на последнем саммите НАТО связал условия принятия Швеции в ряды Альянса с вступлением своей страны в ЕС.

Надо заметить, что до этого эрдогановское правительство также почти не затрагивало вопросы, связанные с интеграцией Анкары в ЕС – отношение Турции к ЕС, даже к НАТО было весьма холодное, правящая партия Турции искала политические и геополитические дивиденды для своей страны за пределами европейских и атлантических структур, даже иногда в плоскости России. Теперь, когда Анкара начала искать решение проблемы в процессе расширения НАТО на Восток, нельзя сказать, что процесс вступления Турции в ЕС получит заметный импульс – нет, этого не будет. Решение проблемы не зависит от приема Стокгольма в НАТО или от отдельных аспектов этого процесса.

Неслучайно, что реакцию ЕС на заявление президента Р.Т.Эрдогана не пришлось долго ждать: представители ЕС сразу заявили, что это разные проблемы, т.к. принятие одной страны в НАТО, другой же в ЕС, совсем разные процессы, не стоит их связывать в один узел.

В таком случае, на что же надеется братская Турция? Во-первых, принятие Финляндии и Швеции в НАТО не самые последние акты расширения Блока на Восток, процесс продолжится и в будущем. Весьма похвально, что в ходе подобных процессов Анкара наконец-то вспомнила собственные интересы, призывая страны-члены НАТО поддержать ее попытки интегрировать в структуры ЕС.

Во-вторых, в последние годы Анкара переживала некоторые острейшие проблемы со своими натовскими союзниками, т.е. с США и европейскими странами.

Но несмотря на это, она вновь показала, что является прозападной страной, проводит прозападную политику. Теперь, когда происходит новый геополитический и геоэкономический раздел мира, такой шаг со стороны Турции может только одобряться и поощряться. Неслучайно, что последнее заявление президента Турции о вступлении своей страны в ЕС сразу вызвало негативную реакцию Москвы, которая, как правило, всегда преувеличивала и делала «далеко идущие» выводы из эпизодических проблем в отношениях Турции с ее западными союзниками. Конечно, Россию не меньше беспокоило также другое заявление турецкого президента, в котором он призвал Россию в 2025-м году вывести своих «миротворцев» с территории Азербайджана. Но реакция Кремля, касательно интеграции Турции в ЕС, также стала резкой: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара не должна смотреть на мир через розовые очки, т.к. ее в Европе никто не ждет.

Тут возникает резонный вопрос: Неужели Турция смотрит на мир сквозь розовые очки?

Конечно, тут есть некоторые политические нюансы. Во-первых, после того, как Англия покинула ряды ЕС, еврострасти должны были снизиться. Так и случилось. Но есть такие страны, как Украина, Молдова и Грузия, которые изо всех сил стараются, чтобы их приняли в ряды ЕС. Но стоит ли так стремиться к этому? Во-вторых, теперь процессы экономического развития и прогресса сосредоточены не только на Западе, некоторые страны Дальнего Востока уже во многом опережают европейские страны: последние привлекательны, к сожалению, только с точки зрения политических инноваций, т.к. демократия по сей день продолжает оставаться основной ценностью Запада и ее народов. В-третьих, чуть выше мы отметили, что в мире идет новый геополитический раздел. В этом контексте часто слышны заявления о том, что Турция не должна вновь ориентироваться на Запад, особенно, не должна топтаться на пороге ЕС.

Собрав вокруг себя тюркские республики, Турция сама может стать очередным геополитическим полюсом мира. Да, требуются определенные геополитические и геоэкономические ресурсы. Мы также с этим согласны: одного желания и даже решительности тут мало. Но понятно еще то, что как бы не старался Запад, мир больше не станет однополярным: кроме Запада есть Россия и Китай. На самом деле, это весьма привлекательный момент – противоречия между гигантами мира сего есть еще и неиспользованный ресурс для остальных государств, в том числе, для Турции…