Работа у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова очень нервная и сложная. Настолько, что он порой вынужден сам себя дезавуировать. Так, 10 июля он заявил, что Владимир Путин встречался с основателем признанной террористической организацией ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после устроенного им мятежа 29 июня. Но ранее, именно 29 июня, Песков заявлял, что в Кремле не знают, где находится Пригожин.

К чему я указал на данный факт? К тому, что ко многим заявлениям Д.Пескова нужно подходить с пониманием, ведь он вынужден зачастую озвучивать то, что сам Путин как-то назвал «пургой». Так произошло и на сей раз. «Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет», — заявил Песков. Более того, он даже договорился до утверждения, что «Турция может ориентироваться на Запад, мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы».

Со всех сторон неуместное заявление. Начнем с того, что высказываться на тему европейских перспектив Турции должен европейский или турецкий политик. К примеру, глава пресс-службы президента Турции. Мы в курсе того, что Песков прекрасно говорит по-турецки, но это все же недостаточное основание для того, чтобы делать заявления о перспективах другого государства.

Тем более, что европейские перспективы России, мягко говоря, совсем уже туманны. Россия под санкциями, ее объявляют страной, поддерживающей терроризм. На площадках всех международных организаций, от ООН и ЕС до НАТО и ПАСЕ, Россию обвиняют в совершении невероятно большого числа преступлений против Украины. И вот уже даже президент Финляндии Саули Ниинистё допустил возможность закрытия российского консульства на Аландских островах.

По сути, «прорубленное» еще Петром Первым «окно в Европу» заколотил именно Владимир Путин. Заколотил, несмотря на известную финансовую зависимость от России со стороны большого числа лоббистов этой страны в Европе. В этих условиях, когда РФ превратилось в государство-изгой для Старого Света, рассуждения Пескова о европейских перспективах Турции звучат особо нелепо. Тем более, что в реальности все для Турции обстоит совсем не так, как описывает пресс-секретарь российского президента.

Напомню, что президент Турции Эрдоган заявил, что он готов согласиться принять Швецию в НАТО и направит соответствующий документ на ратификацию в турецкий парламент. Но в ответ Швеция приняла новый закон, запрещающий деятельность на ее территории террористических организаций. Как известно, Швеция предоставила убежище членам Курдской рабочей партии (РПК) – организации, которая официально признана в Турецкой Республике террористической. Также стоит добавить, что в рамках договоренности с Турцией о скорейшем вступлении Швеции в Североатлантический Альянс Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом. Кроме того, в результате грамотных действий официальной Анкары, начался новый этап в турецко-американских отношениях и вовсю идут разговоры о возможности продажи Анкаре американских истребителей F-16.

Так что, Турция действует грамотно. А вот мнения России на сей счет никто в Анкаре не спрашивал. Там вообще взяли за правило действовать, игнорируя позицию Москвы. Это было видно и на примере того, что Турция выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и начала строительство завода ударных беспилотников в Украине.

Также напомню, что украинские военные получат на вооружение турецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) T155 Firtina. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Как известно, САУ T155 Firtina – оснащена 155-мм пушкой, которая стреляет на дальность до 40 км боеприпасом MOD 274 и способна производить 6 выстрелов в минуту. Также она может производить три выстрела за 15 секунд, если использовать другую опцию.

Так что, Турция действовала, действует и будет действовать, мягко говоря, не особо обращая внимания на речи, звучащие из Кремля. Это было особо ярко и четко видно на примере того, как Турция , невзирая на возмущение России, выдала Украине командиров защитников «Азовстали». Они вернулись в Киев и уже заявили о готовности снова отправиться на фронт.

Весьма сочно этот момент прокомментировал российский публицист Александр Невзоров. По его мнению, Эрдоган жестоко унизил Путина. По его мнению, президент Турции не просто «отдал азовцев», он сделал это максимально пренебрежительно по отношению к России. «»Она – никто». Ей не нужно сообщать о серьезных решениях. Даже о том, что «ломают все договоренности». Это перевод России в политические «шавки». Констатация того, что ее прежнее могущество испарилось почти без следа», — считает Невзоров. Послушав которого возникает вопрос — кому, в реальности, следует снять «розовые очки»? Впрочем, вряд ли Дмитрий Песков даст на этот вопрос честный ответ.