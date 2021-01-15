Неудобное возвращение оппозиционера

Едва ли не главной политической новостью текущей недели стало заявление известного российского оппозиционера Алексея Навального о том, что он купил билет на самолет до Москвы. На воскресенье.

Всем известно, что в ФРГ молодой политик оказался вынужденно, стоял вопрос жизни и смерти. После выздоровления от отравления он с помощью расследовательского бюро Bellingcat сумел установить имена предполагаемых исполнителей покушения на себя — сотрудников ФСБ России, — и это вызвало огромный резонанс в мировых СМИ. Репутации спецслужб РФ был нанесен болезненный удар, а ведь это та самая структура, с которой была связана большая часть жизни и карьеры представителей нынешней политической и экономической элиты России во главе с ее президентом. После такого в Кремле наверняка мечтали о том, что Навальному надоест постоянно рисковать жизнью, и возвращаться на родину он уже не захочет.

Однако 17 января Алексей Навальный вернется в Россию на самолете авиакомпании «Победа». А 14 января вдруг появилась информация, что Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Дескать, во время лечения в Германии он не отмечался в российской полиции, как получивший условный срок по делу «Ив Роше». Абсурд, конечно, но что поделаешь.

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил телекомпании Дождь, что для российской власти самый выгодный вариант — не пускать Навального на территорию страны. По его словам, для того, чтобы во «Внуково» не состоялось массовой встречи политика, руководству аэропорта придется объявить санитарные ограничительные меры. Орешкин подчеркнул, что Кремль будет пытаться посадить Навального, но таким образом, чтобы минимизировать издержки. Политолог считает, что задержание политика прямо в аэропорту может вызвать бурную реакцию не только российской общественности, но и мировой.

Действительно, интересно, каковы возможные последствия открытого возвращения на родину Алексея Навального. Чем это скорее всего обернется? Арестуют его власти, или предпочтут ничего не делать, чтоб поменьше привлекать к нему внимания?

Не поостережется ли Путин спустить на него своих карателей? Ведь после наделавших шума разоблачений деятельности ФСБ, популярность Навального в народе, видимо, сильно возросла.

Своими предположениями делятся с #иностранные эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Украина):

— Скорее всего, возвращение Навального в РФ вначале обойдется без эксцессов. Ведь дата рассмотрения представления ФСИН — 29 января, а возбуждение новых дел не является гарантией ареста. Ключевая интрига — обвинение ФСБ, а значит — фактически Путина, в покушении на Навального. И какая-то, хотя бы временная, развязка должна наступить. Арест Навального является одним из вариантов такой временной развязки, но одним из. Кроме того, за развязкой временной рано или поздно последует развязка полная. А она, в свою очередь, будет зависеть от гораздо большего количества факторов.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Навальный сейчас не просто самый яркий оппозиционный политик федерального уровня, но и единственный действительно оппозиционный политик в России в принципе. Как ни ужасно такое говорить, но покушение вывело Навального на абсолютно новый международный уровень, так что давление на него и его соратников будет продолжаться и расти. Тем более, накануне предстоящих выборов в Госдуму. Уверен, что так или иначе российские власти будут оказывать очень серьезное давление на Алексея, но, надеюсь, что попыток его убить больше не будет. В том, что за покушением на убийство политика стоят именно кремлевские, сомнений нет.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко:

— В случае с Навальным эта ситуация с гипотетическим арестом может стать индикатором его реальных связей в российской политике. Ведь совсем не исключено, что Навального может тайно поддерживать часть представителей властей в РФ, используя в качестве тарана против конкурентов во власти. В таком случае его арест будет превращен в шоу и даст возможность со временем максимально притянуть внимание к персоне политика, который нанесет новые удары по группе оппонентов.

В конечном итоге арест Навального будет политической проблемой для РФ на международном уровне, потому можно считать, что Навальный может рассчитывать и на этот фактор, полагая, что его не станут арестовывать, не желая давать повода для ещё большего ухудшения имиджа РФ в мире.